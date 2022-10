108-130. Zion, Ingram y los Pelicans dan una lección a los Nets

Redacción deportes (EE.UU.), 19 oct. Los New Orleans Pelicans, con 28 puntos de Brandon Ingram y 25 de Zion Williamson, dieron una lección de baloncesto este miércoles a los Brooklyn Nets, en los que Kevin Durant anotó 32 puntos, y triunfaron por 130-108 en el Barclays Center en su debut en la nueva temporada de la NBA.

Con un excelente juego en equipo, los Pelicans triunfaron con mérito, con cuatro de sus cinco titulares que acabaron con dobles dígitos, liderados por 28 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Ingram, 25 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y cuatro robos de Zion, que regresó tras perderse toda la pasada temporada, y por 21 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias de CJ McCollum.

El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en el equipo de New Orleans, en el que Jonas Valanciunas brilló con un doble-doble de 15 puntos y trece rebotes para amargar a unos Nets a los que no les bastó el gran arranque de temporada de Durant.

'KD', con sus 32 puntos, lideró la reacción de los Nets en el segundo cuarto, en el que anotó 15, pero su equipo se quedó muy corto en una noche en la que Kyrie Irving acabó con quince puntos, dos rebotes y cinco asistencias.

En los Nets debutó en partido oficial Ben Simmons, fichado en febrero en una operación que llevó a James Harden a Philadelphia, quien solo metió cuatro puntos, con cinco rebotes y cinco asistencias y acabó fuera por cometer seis faltas con nueve minutos por jugar en el último cuarto.

Una de las franquicias que arrancan con más ambiciones en esta temporada, los Pelicans comenzaron de la mejor forma en el Barclays Center, con un 20-4 para abrir el partido y un parcial de 9-0 que dejaba en evidencia a unos Nets con pésimos porcentajes en tiros, solo seis de 20 en el primer período con cero de ocho en triples.

Zion, que no jugaba un partido oficial desde el 5 de mayo de 2021, lideró a los Pelicans con ocho tempraneros puntos y su equipo, apoyado por el poderío en la pintura de Jonas Valanciunas y por unas buenas jugadas de Ingram, incrementaron su ventaja hasta el 42-24 en el segundo cuarto.

DURANT CAMBIA DE RITMO

Fue Durant, que hasta ese momento solo había anotado seis puntos, quien aumentó el nivel y relanzó a los Nets con un parcial de 7-0 culminado con un triple para el 45-54.

Cambió de ritmo 'KD', que con quince puntos en el segundo cuarto, permitió a los Nets reducir el margen hasta el 58-50 para ir a los vestuarios, con una canasta sobre la bocina de Royce O'Neale.

El número 7 de los Nets guió a unos Nets en los que Ben Simmons no conseguía encontrar ritmo y acumulaba ya cuatro faltas en menos de catorce minutos en la pista, y cinco con 5.31 por jugar en el tercer período.

ZION, MCCOLLUM E INGRAM FRUSTRAN A LOS NETS

Pero esa reacción fue frustrada en el tercer período por unos Pelicans que recuperaron su mejor versión. McCollum abrió un parcial de 7-0 que su equipo, al ritmo de los triples de Murphy y de Ingram, incrementó hasta el contundente 19-6 que llevó a la máxima ventaja de los visitantes en el 87-62.

Doce puntos de Ingram y once de Zion, con cinco de seis en tiros, mantuvieron la ventaja de los Pelicans en 20 puntos para entrar en el cuarto período, con Durant que, fisiológicamente, no consiguió seguir pisando el acelerador.

Simmons cometió su sexta falta con nueve minutos por jugar en el cuarto período y los Pelicans siguieron jugando a placer, hasta dar un golpe definitivo al partido con un mate de Zion para el 108-83.

Con el partido ya sentenciado, Steve Nash dio descanso a Durant y a Kyrie Irving, que terminaron su noche con cuatro minutos por jugar en el cuarto período.

Fue una lección de baloncesto de los Pelicans, que el año pasado alcanzaron los 'playoffs' pese a arrancar con un balance de 3-16. Este curso, con Zion recuperado y una plantilla repleta de talento, alcanzar la postemporada es el objetivo mínimo.

Andrea Montolivo