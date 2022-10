Trump compartió con un periodista las cartas confidenciales de Kim Jong Un

Washington, 19 oct. El expresidente de EE.UU. Donald Trump enseñó al periodista Bob Woodward las cartas confidenciales que el líder norcoreano Kim Jong Un le escribió, según revela este miércoles la cadena CNN.

El medio estadounidense ha tenido acceso a parte de un nuevo audiolibro del citado periodista titulado "The Trump Tapes", que será lanzado el 25 de octubre y que contiene ocho horas de las entrevistas que le hizo al exgobernante republicano durante su presidencia.

Durante uno de esos encuentros en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en diciembre de 2019, el periodista del Washington Post preguntó al mandatario si su retórica belicosa hacia el líder norcoreano tenía la intención de llevar a Kim a la mesa de negociaciones.

"No. No. Se decidió por lo que fuera, se decidió. ¿Quién sabe? Instintivamente. Hablemos del instinto, ¿de acuerdo? (...) Porque realmente se trata de que no sabes lo que va a pasar. Pero era una retórica muy dura. La más dura", se escucha a Trump en la cinta, a la que tuvo acceso la CNN.

Trump luego pidió a sus ayudantes que le mostraran a Woodward sus fotos con Kim en la DMZ (zona desmilitarizada entre las dos Coreas). “Aquí estamos él y yo. Esa es la línea, ¿verdad? Luego caminé sobre la línea. Muy genial. ¿Sabes? Muy genial. ¿Verdad?", dijo.

Parte de este nuevo audiolibro deWoodward, que contiene las 20 entrevistas que realizó al exgobernante entre 2016 y 2020, habla de lo que opinaba Trump de su relación con Kim.

En ellas, el expresidente también admite que no tenia una estrategia clara sobre Corea del Norte tras las amenazas que le lanzó a Kim, en las que Trump aseguró que él disponía de un "botón nuclear mucho más grande" que Corea del Norte, dice la CNN.

Las entrevistas ofrecen información sobre la visión del mundo del expresidente y son las grabaciones más extensas que hay de Trump hablando sobre su mandato, que incluyen una explicación de su razón para reunirse con Kim, su relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, y las opiniones detalladas del exgobernante sobre el arsenal nuclear de EE. UU.

El audio también muestra cómo Trump decidió compartir con Woodward las cartas que Kim le escribió, unas misivas secretas que al concluir su presidencia el millonario se llevó a su residencia de Palm Beach, en Florida, y que llevaron al Departamento de Justicia a iniciar una investigación sobre los documentos clasificados que se había apropiado.

"Y no digas que te los di, ¿de acuerdo?", Trump le dijo a Woodward al enseñarle las cartas.

El periodista, que ayudó a destapar el escándalo Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon en 1974, dijo en la introducción del audiolibro que publica estas grabaciones en parte porque “escuchar a Trump hablar es una experiencia completamente diferente a leer las transcripciones o escuchar fragmentos de entrevistas en televisión o en Internet”.

Describe a Trump como “tosco, profano, conflictivo y engañoso. Su lenguaje es a menudo vengativo”, asegura la CNN.

“Sin embargo, también suena atractivo y ameno, riendo (...). Trata de ganarme, venderme su presidencia. Es un vendedor a tiempo completo”, dijo Woodward.

“Quería poner la mayor parte de la voz de Trump, sus propias palabras, para el registro histórico y para que la gente pudiera escuchar, juzgar y sacar sus propias evaluaciones”, precisó el periodista.

En las entrevistas, Trump comparte sus puntos de vista sobre los hombres fuertes que admira, incluidos Kim, Putin y el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, y revela su convicción general de que es la persona más inteligente de los presentes.

En una entrevista de junio de 2020, que siguió a las protestas en todo el país por tras la muerte a manos de la policía de George Floyd, Woodward le preguntó a Trump si le ayudaron a escribir el discurso en el que se declaró como el "presidente de la ley y el orden".

“Vienen con ideas. Pero las ideas son mías, Bob. Las ideas son mías (...) Todo es mio, todo”, dijo Trump a Woodward.

A una pregunta sobre el programa nuclear de Corea del Norte, el presidente se jactó de las capacidades nucleares de EE.UU. y mencionó un nuevo sistema armamentístico que probablemente era de alto secreto, lo que para Woodward le reafirmó la “manera casual y peligrosa” en la el expresidente trata la información clasificada.

“He construido un sistema de armas que nadie ha tenido antes en este país”, le dijo Trump a Woodward. “Tenemos cosas que ni siquiera has visto o escuchado. Tenemos cosas de las que Putin y Xi nunca habían oído hablar antes”, dijo. EFE

