La rapera Little Simz gana el premio Mercury al mejor álbum

Londres, 19 oct. La rapera Little Simz se hizo anoche con el premio de música Mercury al mejor álbum británico de los últimos 12 meses, entregado en una ceremonia en Londres.

Simz, londinense de 28 años, obtuvo este galardón dotado con 25.000 libras (28.000 euros) por su cuarto álbum, "Sometimes I Might Be Introvert" (A veces puedo ser introvertida), que trata sobre la mayoría de edad.

Entre los otros aspirantes al galardón figuraron Self Esteem, Wet Leg, Harry Styles y Sam Fender.

La rapera dijo sentirse "abrumada y agradecida" por recibir el premio y resaltó que los otros aspirantes también hicieron "álbumes increíbles" y que "todos cambiamos la vida de las personas con nuestra música, y eso es lo más importante".

De esta manera, Simz agrega el "Mercury" al premio "Brit" que ganó a principios de este año.

"I Might Be Introvert" ha llegado a alcanzar el número cuatro en la lista de álbumes del Reino Unido cuando se lanzó hace un año, y Simz ha conseguido consolidarse como artista tras presentarse en los festivales británicos de Reading y Leeds este verano.