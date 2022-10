La India impide a la fotógrafa ganadora del premio Pulitzer abandonar el país

Srinagar (India), 19 oct. Las autoridades de la India impidieron la salida de la fotorreportera cachemir Sanna Irshad Mattoo cuando esta intentaba viajar a Estados Unidos para recibir el premio Pulitzer que le fue otorgado este año, una prohibición que han sufrido recientemente varios periodistas de la Cachemira india, objeto de rigurosos controles del Gobierno.

"Me dirigía a recibir el premio Pulitzer en Nueva York, pero me detuvieron en inmigración en el aeropuerto de Nueva Delhi y me prohibieron viajar internacionalmente a pesar de tener una visa estadounidense y un billete válidos", compartió anoche en Twitter la periodista.

Según Mattoo, los oficiales del aeropuerto no le ofrecieron ninguna explicación sobre la razón que le impedía tomar su vuelo, como ya sucedió en julio, cuando le prohibieron volar a París para el lanzamiento de un libro y una exposición de fotografía.

La fotorreportera había sido galardonada con el premio Pulitzer de este año por su cobertura de la pandemia de covid-19 en la India, según anunció el portal del prestigioso galardón.

Las autoridades indias han evitado la salida del país de varios periodistas cachemires en los últimos años. Es el caso de Aakash Hassan, cuando se dirigía el pasado julio a Sri Lanka; Zahid Rafiq, al que se le impidió abordar un avión a Estados Unidos en septiembre de 2021; o Gowhar Geelani, quien tenía Alemania como destino en 2019.

"Iba a participar en un programa de formación de editores y firmar un contrato con el medio alemán Deutsche Welle", dijo a EFE Gowhar, pero los oficiales de inmigración vetaron su salida.

REPRESIÓN EN CACHEMIRA

Los periodistas de la Cachemira india han denunciado en varias ocasiones la imposición de medidas arbitrarias y el acoso de las autoridades, especialmente desde la derogación del estatus de semiautonomia de la región en agosto de 2019.

Pese a que la organización internacional Human Rights Watch cifra en 35 los periodistas de la región que han sido víctimas de interrogatorios policiales, redadas, amenazas, agresiones físicas o han sido inculpados con falsos crímenes desde entonces, los periodistas locales aseguran que la cifra real es mucho mayor.

“El Gobierno quiere que nos convirtamos en portavoces oficiales, pero las realidades del terreno nos provocan que informemos sobre todos los aspectos de los acontecimientos”, explicó a EFE un periodista de la región, que pidió no ser identificado por temor a represalias.

"Si nos guiamos por la ética profesional, se nos tilda de antinacionales", agregó.

La relatora especial de la ONU para la protección del derecho a la libertad de expresión, Irene Khan, expresó el pasado año sus "serias preocupaciones" por los informes de intimidación arbitraria contra periodistas que llegaban desde la Cachemira india.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también advirtió en 2021 del "hostigamiento repetido" que sufren los periodistas de la disputada región, y reclamó su cese "inmediato”.

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2022, la India cayó ocho puestos con respecto al año anterior, ocupando la posición número 150 de 180 países, principalmente por el acoso contra los periodistas en Cachemira.EFE

