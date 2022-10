El jefe de la OIEA espera regresar a Ucrania "muy pronto" por conversaciones sobre la planta nuclear

Por Walter Bianchi y Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 18 oct (Reuters) - El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo el martes que podría volver a Ucrania y Rusia para avanzar en el establecimiento de una zona de protección sobre la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia poco después de invadir Ucrania en febrero, pero manejada por operadores ucranianos.

El funcionario explicó a Reuters que realizó importantes reuniones en Kiev y en San Petersburgo tendientes a definir los detalles técnicos sobre la zona y que probablemente regrese pronto.

"Existe la posibilidad de que vuelva a Ucrania y a Rusia, es de hecho lo que hemos acordado en principio, en este momento estamos continuando las consultas tendientes al establecimiento de la zona de protección", dijo Grossi a Reuters.

"Estoy tratando de articular en nuevas formulaciones para avanzar y para eso, en algún momento, probablemente muy pronto tenga que volver", afirmó Grossi tras una presentación realizada en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Moscú y Kiev se han culpado mutuamente de los bombardeos en la zona de la mayor central nuclear de Europa, los que han dañado edificios y han suscitado la preocupación por un posible desastre nuclear.

"Yo creo que la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares no es una posibilidad inmediata, evidentemente nada puede descartarse, yo no estoy en el mecanismo de toma de decisiones de ese país, pero creo que sería una medida extrema y creo que las condiciones del conflicto no están dadas como para tal situación porque obviamente sería tremendo", afirmó el funcionario.

Este martes, la OIEA dijo que estaba preocupada por la detención de dos empleados ucranianos de la planta de Zaporizhzhia la que se encuentra en una de las cuatro regiones ucranianas que Rusia ha proclamado como anexo pero sólo ocupa parcialmente.

Por otra parte, el funcionario señaló que las negociaciones en torno al acuerdo nuclear entre Irán y las cinco potencias se encuentra estancado.

"Ha habido ciertas propuestas. Los Estados Unidos e Irán se encuentran aún, en cierto modo consultando. El OIEA es el garante, el inspector de este acuerdo y lo que deseamos es que se arribe al mismo", afirmó el jefe del organismo.

El ex-presidente Doland Trump abandonó en 2018 el acuerdo nuclear de 2015 por el que Irán había acordado frenar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas, lo que provocó que Teherán comenzara a romper los límites establecidos en el pacto aproximadamente un año después.

"En el caso de que se llegase a un acuerdo sería indispensable para la agencia poder reconstituir toda la información faltante que evidentemente la agencia no ha tenido acceso por las restricciones al acceso a las inspecciones que hemos tenido en los últimos meses", comentó.

Respecto a la situación de Argentina en el plano nuclear la calificó como sólida y con un futuro próspero en esa materia.

"Argentina es un país que se proyecta nuclearmente hacia el futuro. La argentina tiene una matriz energética muy prometedora", concluyó Grossi. (Reporte de Miguel Lo Bianco y Walter Bianchi)