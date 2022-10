Una artista brasileña bucea en París en la tradición de los Tupinambá

París, 18 oct. La exposición "Tupi or not Tupi", un juego de palabras inspirado por el famoso "ser o no ser" de Shakespeare, introduce la cultura de los indígenas brasileños Tupinambá gracias a la brasileña Lívia Melzi, quien indaga en el Palais de Tokyo las polémicas tradiciones de esta tribu en vías de desaparición.

A través de las capas que los Tupinambá utilizaban en el pasado para sus rituales caníbales, fotografiadas en esta muestra, y de los tapices occidentales del siglo XVI que retratan a esta tribu, Melzi (1985) critica el espolio al que sometieron a este tipo de pueblos.

Para Melzi, su trabajo es un esfuerzo en conocer el "imaginario europeo" para "hablar de la cuestión de alteridad, de cómo la gente ve al otro, tiene poder sobre el otro", explica a EFE en una entrevista.

Los Tupinambá son unos grupos guerreros indígenas que fueron diezmados por la llegada de los europeos a su territorios a lo largo del siglo XVI. Sus descendientes actuales viven sobre todo en una reserva en el sur del estado de Bahía, junto a la costa Atlántica brasileña.

Estos grupos indígenas han visto muchas de sus vestimentas intercambiadas y vendidas para ser expuestas en Europa, como las capas que emplean para los rituales antropófagos.

"La antropofagia, definitivamente dejó un legado más plural y más duradero en la historia del arte brasileño, y en la vida brasileña, tal vez", apunta Melzi.

Este tipo de rituales tiene un significado complejo pero profundamente social, por el que se consumía la carne de los prisioneros enemigos para poder adoptar las cualidades que encarnaba el sujeto.

El ritual caníbal o antropófago es definido por Melzi como un evento en el que se hacían circular las energías y los espíritus de los sacrificados para que "no atormentasen a los vivos".

Los Tupinambá incorporaban a sus prisioneros en la sociedad, donde según la fotógrafa aprendían la lengua y se relacionaban con los demás, y posteriormente eran sacrificados.

Esta visión de los históricos rituales caníbales fue reflejada en la exposición a través de varios tapices, presentados en forma de polígono, que envuelven al visitante en una serie de dibujos caníbales del siglo XVI.

Estas obras están inspiradas en los discursos alrededor de las primeras etapas de la colonización del continente americano, y presentan -erróneamente, según Melzi- a los Tupis y a otros grupos indígenas como guerreros salvajes, violentos y caníbales. EFE

