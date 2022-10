Sospechoso de asesinar a popular periodista se entrega a la Policía filipina

Manila, 18 oct. El supuesto autor de los disparos que mataron al periodista filipino Percy Lapid, abatido a tiros el pasado 7 de octubre, se ha entregado a la Policía este martes y ha dicho que se arrepiente por la muerte del popular reportero.

El presunto asesino, identificado como Joel Estorial, admitió la autoría de los disparos que acabaron con la vida de Percibal Mabada, de 67 años y más conocido como Percy Lapid, durante una rueda de prensa junto al ministro de Interior filipino, Benjamin Abalos, tras entregarse en la comisaría central de Quezon City, en Manila.

El periodista filipino, comentarista de radio crítico con la clase política y conocido por divulgar casos de corrupción en las instituciones de Filipinas, fue asesinado a tiros por dos individuos montados en una motocicleta la noche del 7 de octubre, cuando se dirigía hacia su trabajo.

Este martes, Estorial precisó que fue él el responsable de efectuar los disparos desde la parte trasera del vehículo, en la que viajaba junto a otro individuo, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades.

"Acordamos que el que estuviera más cerca de Percy sería el que disparase. Ocurrió que yo era el más cercano a él. Me dijeron que si no disparaba me matarían, por lo que disparé a Percy", dijo Estorial.

Reveló además que habría recibido las órdenes para el crimen desde la cárcel de New Bilbid Prision, al sur de la capital filipina, y que él y otros tres supuestos sospechosos de perpetrar la ejecución habrían cobrado 550.000 pesos filipinos (9.471 euros).

El ministro de Interior calificó la rendición del presunto autor de los disparos como un "éxito", mientras que advirtió a los otros tres colaboradores del crimen que entregarse a las autoridades es la mejor opción.

"Sería mejor que hagáis lo mismo (que Joel Estorial), porque Joel sentía que su vida peligraba. Lo mismo os puede pasar a vosotros", advirtió Abalos.

El reportero ha sido crítico con el Gobierno del actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., así como con su antecesor Rodrigo Duterte y ha divulgado en su conocido programa de radio nocturno "Lapid Fire" numerosos casos de corrupción, además de reprender con firmeza a Duterte por su sangrienta "guerra contra las drogas", que dejó miles de muertos entre 2016 a 2022. EFE

fsg/nbo/pi