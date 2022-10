Oposición cubana se solidariza con Ucrania y rechaza apoyo La Habana a Moscú

La Habana, 18 oct. Una coalición de grupos opositores de Cuba expresó su "solidaridad" a Ucrania en una carta abierta a su presidente, Volodímir Zelenski, en la que rechaza la posición del Gobierno de su país en el conflicto, que ha apoyado a Rusia.

El colectivo D Frente, que agrupa a distintos grupos de la disidencia cubana "contrarios al sistema totalitario imperante en Cuba", asegura en la misiva a la que EFE tuvo acceso este martes que "una parte considerable de la sociedad civil cubana ha visto con profundo dolor y preocupación" la "justificación" y el "apoyo" de Cuba a la invasión rusa.

Recalcan que la decisión del pasado febrero de Moscú de atacar Ucrania está "en franca violación de los principios del derecho internacional, de la libre determinación y soberanía de su pueblo, de la solución pacífica y negociada de controversias, así como el quiebre de la paz y la buena vecindad".

Los firmantes aseguran a Zelenski que "el pueblo cubano no es su Gobierno". La Habana no ha condenado la invasión, no ha aplicado sanciones contra Rusia y se ha abstenido en las votaciones sobre la cuestión en Naciones Unidas. Los medios oficiales en la isla replican los términos y la narrativa de Moscú sobre la guerra.

La carta remite a Zelenski al pasado soviético de Ucrania en el "que fueron ignorados los deseos y aspiraciones ciudadanas". "Somos muchos los que no nos sentimos representados por su dirigencia y que además rechazamos las posiciones de nuestro Gobierno respecto a este innecesario y cruel conflicto", indican.

D Frente aplaude en la carta el "coraje, profundo amor y apego a su cultura, soberanía e integridad territorial" de los ucranianos y le traslada a Zelenski su "más sincero respeto y sentimientos de solidaridad hacia su pueblo y su gobierno".

"Estamos convencidos que una Cuba plural, democrática y libre de totalitarismo, en la que primen el Estado de derecho y la voluntad del pueblo cubano, rechazaría categóricamente los actos de agresión a su país y haría todos los esfuerzos por alcanzar una paz en la que sean respetadas las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano", afirman.

Las relaciones bilaterales entre los Gobiernos de Cuba y Rusia son cercanas en lo político y simbólico, pero no terminan de estrecharse en lo económico y comercial. EFE

jpm/rrt