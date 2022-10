Morata: "A mí me hacen un penalti y no va ni a mirarlo"

Madrid, 18 oct. Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras el 1-1 contra el Rayo Vallecano, que "no" entiende "nada" del VAR, señaló que "se mira todo" cuando se trata de jugadas en contra de su equipo y lo comparó con las acciones a favor de su conjunto, al tiempo que puso como ejemplo "un penalti claro" que le han hecho a él y el árbitro, Iglesias Villanueva, "no va ni a mirarlo".

"Mal sabor de boca. Y, sobre todo, yo personalmente no entiendo nada, porque nuestras cosas ni se miran y dentro del área nuestro, cuando defendemos, se mira todo, incluso cuando atacamos se mira todo, revisamos todo... Cuando es para nosotros... A mí me hacen un penalti y no va ni a mirarlo. Está bien que te digan que es una herramienta para ayudar, pero es su criterio totalmente", explicó el delantero en declaraciones a 'Movistar'.

"Es su criterio. Totalmente. No sé para qué vienen a darnos charlas y a decirnos cosas. El otro día (contra el Athletic Club, en el gol anulado en el minuto 9) no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona. No sé qué pasa", abundó Morata, que valoró "el gran equipo" que es el Rayo: "Ha hecho un buen partido. Está claro que ya hizo un gran partido en Barcelona y ha hecho un gran partido contra nosotros. Al final, es lo que he dicho. No entiendo muchas cosas".

Morata abrió el marcador. "Un gran pase y al final es una pena que no haya servido para ganar", lamentó el atacante, que aboga por "ser positivo" a partid de este miércoles y ponerse "a trabajar otra vez". EFE

id/jl