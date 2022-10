Microsoft recorta unos 1.000 puestos de trabajo -Axios

FOTO DE ARCHIVO. Un logo de Microsoft en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 7 de noviembre de 2017. REUTERS/Lucy Nicholson

18 oct (Reuters) - Microsoft Corp despidió esta semana a menos de 1.000 empleados en varias divisiones, informó el martes Axios, citando una fuente, lo que la convierte en la más reciente empresa tecnológica estadounidense en recortar puestos de trabajo o ralentizar la contratación en medio de la desaceleración económica mundial.

Los despidos afectan a menos del 1% de la plantilla total de Microsoft, que a 30 de junio era de unos 221.000 trabajadores.

La empresa dijo en julio que se había eliminado un pequeño número de puestos y que aumentaría su plantilla más adelante.

Microsoft no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar el artículo de Axios.

Varias empresas tecnológicas, entre ellas Meta Platforms Inc, Twitter Inc y Snap Inc han recortado puestos de trabajo y reducido la contratación en los últimos meses, a medida que el crecimiento económico mundial se ralentiza debido a la subida de los tipos de interés, el aumento de la inflación y la crisis energética en Europa.

