Martes, 18 de octubre de 2022 (04.00 GMT)

AUSTRALIA ISRAEL

Australia revierte reconocimiento de Jerusalén Oeste como capital de Israel

Sídney (Australia). El Gobierno de Australia, liderado por el laborista Anthony Albanese, anunció hoy martes que revierte la decisión adoptada por su antecesor en 2018 de reconocer Jerusalén Oeste como la capital de Israel."Reafirmamos nuestra opinión de que (la situación de) Jerusalén es una cuestión de estatus final", dijo hoy la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, en una rueda de prensa en Camberra, en la que insistió en que su estatus "debe resolverse como parte de cualquier negociación de paz entre Israel y el pueblo palestino".

COREA CONFLICTO

Japón sanciona a cinco entidades vinculadas a programas de armas norcoreanos

Tokio. Japón anunció hoy martes la imposición de nuevas sanciones a Corea del Norte, que involucrarán la congelación de los activos de cinco organizaciones vinculadas a sus programas de misiles y nuclear, tras los recientes y abundantes test del régimen."Los actos provocativos de Corea del Norte, como los lanzamientos de misiles balísticos con una frecuencia excesivamente alta, es grave y una amenaza para la seguridad y la defensa de nuestro país, y también es una barbaridad que amenaza la paz y la seguridad de la región y del mundo entero", dijo este martes el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno, al anunciar la medida.

UCRANIA GUERRA

Al menos 3 muertos al estrellarse un bombardero ruso en un edificio cerca de Azov

Moscú. Un avión militar ruso Su-34 se estrelló este lunes en el patio de un edificio residencial en la ciudad balneario de Yeisk, cerca de Ucrania y bañada por el mar de Azov, y causó la muerte de al menos tres personas, así como 21 heridos, según las autoridades. "Se sabe con seguridad de tres fallecidos", señaló la vicegobernadora del territorio de Krasnodar, al que pertenece Yeisk, Anna Minkova. El cazabombardero "se estrelló contra el patio de un edificio residencial", según el Ministerio de Defensa de Rusia.

SITUACIÓN

Drones "suicidas" aterrorizan Kiev y las tropas rusas regresan a Bielorrusia

Moscú/Leópolis. Los drones "suicidas" volvieron ayer lunes a aterrorizar Kiev por segunda vez en una semana, mientras las tropas rusas siguen llegando a la vecina Bielorrusia, despliegue que amenaza con crear un segundo frente como ocurriera al comienzo del conflicto en febrero.Los ataques enemigos martillearon no sólo la capital ucraniana, sino también otras nueve regiones desde el oeste al norte y desde el este al sur y la costa del mar Negro. Los servicios de emergencia ucranianos anunciaron este lunes que han recuperado los cadáveres de cuatro personas tras un ataque ruso con drones suicidas contra Kiev, mientras que en la región de Sumy (norte) se contabilizaron otros cinco muertos a causa de varios misiles.

UCRANIA GUERRA

Exhumados más de 600 cuerpos de civiles muertos en ocupación rusa de Jarkov

Redacción Internacional. Las autoridades de Ucrania exhumaron ya más de 600 cuerpos de civiles muertos en la región de Jarkov, en el nordeste del país, una vez liberada de la ocupación rusa, informó el ministro de Asuntos Internos, Denys Monastyrsky. "Entendemos que cada momento que nos acercamos a la victoria también revela nuevos crímenes de guerra cometidos por los ocupantes", dijo ayer lunes el ministro ucraniano durante el teletón de noticias a nivel nacional, según la agencia local Ukrinform.

UE

La UE aprueba formación militar y 500 millones de euros en armas a Ucrania

Luxemburgo. La Unión Europea (UE) acordó ayer lunes crear una misión para formar a militares ucranianos y conceder otros 500 millones de euros para financiar la entrega de armas a Ucrania, a fin de que pueda seguir defendiéndose de los invasores rusos. Los ministros de Exteriores comunitarios aprobaron ambas decisiones durante un Consejo en Luxemburgo, de manera que la ayuda total hasta ahora comprometida del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania asciende a 3.100 millones de euros.

PERÚ CASTILLO

Castillo presenta un recurso para anular denuncia constitucional contra él

Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, presentó ayer lunes ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la Fiscalía de la Nación (general) contra el mandatario por presuntamente encabezar una organización criminal, anunció en Twitter el abogado defensor del gobernante, Benji Espinoza. El recurso pretende anular la denuncia que el Ministerio Público presentó ante el Congreso el pasado martes contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión (fraude) y que, según la defensa del presidente, es "inconstitucional" y forma parte de una estrategia de golpe de Estado.

CUBA GOBIERNO

Cesan al ministro de Energía y Minas de Cuba tras meses de apagones diarios

La Habana. El Gobierno de Cuba cesó ayer lunes al ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, en medio de la crisis energética nacional que está provocando largos apagones diarios desde hace meses por todo el país. Según informaron medios oficiales, también salió de su cargo el director de la estatal Unión Eléctrica (UNE), Jorge Armando Cepero Hernández. La crisis energética que sufre Cuba se ha agravado en las últimas semanas, con el paso del huracán Ian, lo que está generando un creciente descontento social y protestas. La UNE prevé un apagón simultáneo del 41 % del país esta noche en el horario de mayor consumo.

EEUU TRUMP

Trump cobró tarifas de hospedaje excesivas al Servicio Secreto en sus hoteles

Washington. La Organización Trump, propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), cobró tarifas excesivas al personal del Servicio Secreto para hospedarse en sus hoteles cuando viajaba con el mandatario republicano, reveló ayer lunes un comité de la Cámara de Representantes. Los registros obtenidos por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja muestran que el Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente de EE.UU., gastó entre 2017 y 2021 más de 1,4 millones de dólares en propiedades de Trump a pesar de que su equipo había afirmado que los agentes se hospedaban de forma gratuita.

ONU HAITÍ

La ONU insta a socios de Haití a abordar urgentemente el envío de una fuerza

Naciones Unidas. La enviada de la ONU para Haití, Helen La Lime, lanzó ayer lunes en el Consejo de Seguridad una invitación a los socios del país para que consideren el envío de una fuerza de intervención como "una cuestión de urgencia" que fue recogida por Estados Unidos, que se mostró dispuesto a apoyarla directamente, habilitarla y proporcionarle recursos. La Lime se refería al llamamiento que hizo el pasado 7 de octubre el primer ministro haitiano, Ariel Henry, de pedir el apoyo de una fuerza armada internacional para ayudar a asegurar el libre movimiento de agua, combustible y material médico para evitar que la situación en el país se deteriore aún más.

BRASIL ELECCIONES

Bolsonaro carga contra los sondeos e insiste en sus dudas sobre las urnas

Sao Paulo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, candidato a la reelección, arremetió ayer lunes contra los sondeos que le sitúan por debajo del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y volvió a cuestionar el sistema de votación que el país utiliza desde hace casi tres décadas. En una entrevista a una radio local, el jefe de Estado acusó a empresas demoscópicas, como Datafolha o Ipec, dos de las más importantes del país, de "ayudar" a Lula "a tener más votos" de cara a la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre. Precisamente hoy, el instituto Ipec informó de que según el último sondeo Lula tiene el 50 % de la intención de voto y Bolsonaro un 43 %.

UE IRÁN

La UE sanciona al jefe de la Policía de la Moral iraní por reprimir a los manifestantes

Luxemburgo. La Unión Europea sancionó ayer lunes al jefe de la Policía de la Moral iraní, a otros 10 individuos y a cuatro entidades por la represión contra los manifestantes que están protestando por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció tres días después de ser detenida por llevar mal el velo. Como consecuencia de las sanciones, ninguno de los individuos podrá entrar a la Unión Europea y tanto a ellos como a sus empresas se les congelarán los bienes y activos que tengan el territorio comunitario.

UE CHINA

Bruselas pide reevaluar la relación con China, un "competidor aún más fuerte"

Luxemburgo. La Unión Europea debe revaluar su relación con China para hacerle frente pues "se ha convertido en un competidor global todavía más fuerte", con el que sigue siendo "vital" cooperar en ámbitos como el cambio climático, según un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). "China se ha convertido en un competidor global aún más fuerte para la UE, EE.UU. y otros socios afines. Por lo tanto, es esencial evaluar la mejor manera de responder a los desafíos y oportunidades actuales", afirma el documento, adelantado por el Financial Times y al que tuvo acceso EFE.

PREMIO BOOKER

El srilanqués Shehan Karunatilaka recibe el premio Booker de literatura

Londres. El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka recibió ayer lunes el premio Booker de literatura, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa, por su novela "The Seven Moons Of Maali Almeida". El jurado alabó la "ambición y el alcance" de la obra de Karunatilaka, de 47 años, que describió como un "viaje a través de la vida y la muerte" relatado con "una audacia hilarante". EFE

