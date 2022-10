Escalada bélica de Putin acelera colapso demográfico de Rusia

(Bloomberg) -- El presidente Vladímir Putin pasó años corriendo contra el reloj demográfico de Rusia, para luego ordenar una invasión de Ucrania que está condenando a la población de su país a un declive histórico.

Además de miles de bajas en el campo de batalla, el alistamiento de 300.000 reservistas para unirse a la lucha —y una huida aún mayor de hombres al extranjero— está desbaratando el objetivo de Putin de comenzar a estabilizar la población este año.

Las perturbaciones causadas por la guerra convergen con una crisis demográfica que tiene su origen en la década de 1990, un período de dificultades económicas tras la desintegración de la Unión Soviética que hizo que las tasas de fertilidad cayeran en picada. El demógrafo independiente Alexei Raksha lo llama “una tormenta perfecta”.

Los planes del Gobierno de Putin apuntaban a empezar a revertir la disminución de la población en 2022, antes de que el crecimiento se reanudara en 2030. Sin embargo, semanas antes de que se anunciara la movilización en septiembre, un informe interno redactado para una reunión a puerta cerrada mostraba que los funcionarios ya habían llegado a la conclusión de que esos objetivos no eran realistas.

Citando las consecuencias del coronavirus y los flujos migratorios, el informe proponía en cambio una revisión que preveía una disminución de 416.700 personas en 2030.

Si las operaciones militares continúan en los próximos meses, como se espera, Rusia podría registrar menos de 1,2 millones de nacimientos el próximo año, la menor cantidad de la historia moderna, según Igor Efremov, investigador y especialista en demografía del Instituto Gaidar de Moscú. El total de muertes en Rusia se acerca a los dos millones al año, aunque el número aumentó durante la pandemia y se acercó a los 2,5 millones el año pasado.

‘El principal golpe’

“El principal golpe a la natalidad será indirecto, porque como resultado, la mayoría de las familias verán completamente destruido su horizonte de planificación”, dijo Efremov. “Y el impacto será más fuerte cuanto más dure la movilización”.

A Rusia le ha llegado la hora de la verdad en el plano demográfico, ya que su economía, hambrienta de empleados jóvenes, corre el riesgo de estancarse o de algo peor mucho después de que haya terminado la guerra. Bloomberg Economics estima ahora la tasa de crecimiento potencial de Rusia en un 0,5%, dos puntos porcentuales menos que antes de la guerra, y la demografía es responsable de una cuarta parte de la reducción.

La demografía desfavorable en las zonas de Ucrania que Putin planea anexar no hará más que aumentar los desafíos a los que se enfrenta Rusia debido a la creciente carga de población, dijeron los economistas de Renaissance Capital en un informe de este mes.

Aunque los traumas demográficos suelen prolongarse durante décadas, las consecuencias de la invasión están haciendo más probables los peores escenarios, y mucho antes de lo previsto.

Qué dice Bloomberg Economics...

“La población de Rusia ha ido disminuyendo y la guerra la reducirá aún más. ¿Las razones? Emigración, menor fertilidad y bajas relacionadas con la guerra. Esto erosionará el crecimiento potencial y tensionará la política fiscal, ya que el Gobierno intenta revertir el descenso de la fuerza laboral con políticas pronatalistas”.

--Alexander Isakov, economista para Rusia.

