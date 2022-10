"El sueño terminó": Higuaín baja el telón de su carrera

FOTO DE ARCHIVO. El argentino Gonzalo Higuaín (derecha) celebra junto a su compañero Ángel di María tras marcar un gol a Bélgica durante los cuartos de final del Mundial 2014 en el estadio nacional de Brasilia, en Brasilia. 5 de julio de 2014. REUTERS/Ueslei Marcelino

18 oct (Reuters) - El delantero argentino Gonzalo Higuaín dijo que su "sueño terminó" tras bajar el telón de su carrera cargada de trofeos tras la derrota del Inter Miami por 3-0 ante el New York City FC en la fase final de la Major League Soccer.

Higuaín, quien anunció su decisión de retirarse a principios de este mes, no pudo despedirse con un trofeo después de no haber podido llevar al Miami a la victoria en el Citi Field.

Tras el pitido final, un lloroso Higuaín permaneció encorvado en silencio durante varios minutos.

"Sentí que lo que amaba se había acabado. (...) Ha sido la mitad de mi vida, una carrera de 17 años", dijo Higuaín a los periodistas el lunes.

"Me vinieron a la mente imágenes de toda mi carrera. Aunque me voy muy contento porque lo he dado todo hasta hoy y eso es lo más importante".

"El sueño terminó, ahora comienza otra vida".

Higuaín comenzó su carrera en River Plate antes de hacerse un nombre en el Real Madrid, el Napoli y la Juventus, pasando al Inter Miami en 2020. Marcó más de 300 goles en sus clubes y 31 veces para Argentina.

El jugador de 34 años, quien ganó tres títulos de LaLiga con el Madrid y tres coronas de la Serie A durante su etapa en la Juventus, dijo que su mayor logro fue ser conocido como una "buena persona" a lo largo de su carrera.

Añadió que está interesado en trabajar en la parte de "coaching mental" del deporte.

"Es la parte más importante del juego", dijo Higuaín. "Puedes tener toda la habilidad y todo el talento, pero si no estás bien mentalmente, no cuenta mucho".

(Información de Aadi Nair en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)