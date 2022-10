Bruselas quiere reorientar 40.000 millones de cohesión a la crisis energética

Estrasburgo (Francia), 18 oct. La Comisión Europea (CE) propuso este martes reorientar 40.000 millones de euros no gastados de los fondos de cohesión entre 2014 y 2020 para apoyar a pymes y hogares ante la actual crisis energética, como ya se hizo con las regiones más afectadas por el Brexit o para gastos relacionados con la pandemia.

En una rueda de prensa, la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, detalló que Bruselas propone redirigir estos fondos no gastados en el periodo presupuestario entre 2014 y 2020 y aplicarles ahora unas normas más flexibles en cuanto a la tasa de cofinanciación europea de los proyectos que cubriría, que se elevaría al 100 % de su coste.

"Hay voces que dicen que este no es un instrumento de crisis, pero tuvimos que reaccionar cuando los ciudadanos se ven afectados por series de crisis no esperadas. No podemos ignorar las dificultades de los Estados miembros, las pymes y las familias con los precios actuales de la energía", dijo Ferreira en una rueda de prensa en Estrasburgo.

"Hay un margen de maniobra que nos permite ascender, si es necesario, a 40.000 millones para apoyar con capital a pymes, costes de energía de hogares vulnerables, programas de empleo a corto plazo y equivalentes", recalcó la comisaria portuguesa, que cifró la ejecución de los fondos de cohesión para el periodo 2014-2020 en un 72 %.

Los fondos, dijo Ferreira, podrán usarse en todas las regiones sin los límites normalmente asociados del fondo de cohesión y en gastos incurridos desde el 1 de febrero de 2022.

La comisaria compareció en Estrasburgo junto al presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, que expresó su apoyo a la flexibilización de reglas para reorientar estos fondos no gastados para "evitar un desastre social y una avalancha de cierres de pequeñas empresas".

"Necesitamos actuar para proteger a los hogares y a los más vulnerables que están enfrentando grandes dificultades hoy para pagar sus facturas. también hay que apoyar a las empresas, las más pequeñas y frágiles, porque también es nuestra responsabilidad", dijo el eurodiputado. EFE

lzu/cat/ mj