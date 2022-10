Zorro, la superproducción española quiere conquistar a los jóvenes

María D. Valderrama

Cannes (Francia), 17 oct. Sumergidos aún en pleno rodaje, el director de Zorro, la nueva superproducción española de Amazon y Mediawan dirigida por Javier Quintas e imaginada por Sergio Pizzolante, fue presentada este lunes en Cannes (Francia) como un "Diego de la Vega para las nuevas generaciones".

Sus creadores y dos de sus protagonistas femeninas, las mexicanas Renata Notni y Dalia Xiuhcoatl, participaron en un reducido encuentro con la prensa para mostrar las primeras imágenes de este nuevo Zorro, interpretado por el español Miguel Bernardeau (Elite).

Las imágenes, en las que muestran la primera aparición de Diego de la Vega en la nueva serie, sirvieron de aperitivo para evidenciar que será una producción de aventuras, con grandes cantidades de acción e inspiración del mundo de los videojuegos, héroes de cómics y películas de cine coreano o sagas como John Wick.

“Cuando hablamos de un Zorro para una nueva generación no decimos que sea necesariamente para jóvenes. Queremos que guste a todo el mundo, pero que tenga un lenguaje que los jóvenes puedan entender, que les llegue”, explica a EFE Javier Quintas, director de episodios de “La casa de papel” o “El Príncipe”, entre otras.

Su creador, el venezolano Sergio Pizzolante, lleva un lustro intentando convencer a productoras de la necesidad de sacar al Zorro del cliché hollywoodiense de “latin lover”, con bigotito y una rosa en la boca.

“Es un personaje que tiene más de cien años y la mayoría de la gente no se da cuenta de que el Zorro es la base de los superhéroes que vinieron después de él”, dice Pizzolante, que finalmente encontró en España los aliados de este proyecto, que se rueda desde hace tres meses en Gran Canaria.

La producción continúa en la isla hasta enero antes de iniciar un período de posproducción de unos diez meses y lanzarse a las plataformas de Amazon en Estados Unidos, América Latina y España, donde también se ha sumado Televisión Española.

El escepticismo que Pizzolante encontró cuando intentaba resucitar al Zorro acabó cuando Amazon se sumó al proyecto, lo que ha permitido a sus creadores soñar por todo lo alto, con un equipo de producción de 200 personas.

700 ASPIRANTES AL ZORRO

“Hicimos un casting de más de 700 personas para encontrar a nuestro Diego de la Vega, entre españoles y mexicanos principalmente, pero al final nos decantamos por Bernardeau que para nosotros es uno de los mejores actores de su generación”, cuenta el productor venezolano, asentado en Miami.

Adaptar el Zorro al lenguaje de las nuevas generaciones también ha pasado por dar más fuerza a los personajes femeninos, con una heroína indígena interpretada por Xiuhcoatl, antagonista del Zorro, y Notni en la piel de Lolita.

“En esta serie las mujeres no están esperando a que los hombres vengan a salvarlas. No es un cuento de hadas sino mujeres que son sus propios héroes, eso hizo que me enamorara del personaje”, contó Notni en la presentación, en el mercado audiovisual internacional Mipcom, que se celebra en Cannes hasta este jueves.

Para Quintas, que ha aportado su gusto por el cine de acción a esta serie, no se trata de buscar una modernidad gratuita, sino de contar el Zorro con el lenguaje de esta generación.

“Tampoco las mujeres de 1894 eran como las pintaron en el Zorro de los años 1950 o en el de Banderas. Cada generación cuenta sus películas con un lenguaje propio. Ahora teníamos que saldar esta deuda si bien los valores universales del personaje son los mismos”, apunta Quintas.

Se trata de que la generación que creció con el Zorro de Disney “la disfrute con sus hijos, que la de Banderas la celebre y que los chicos que no tienen ni idea digan, como dicen en España: ‘Está guay’”, defiende Pizzolante. EFE

mdv/rcf/psh

(foto)