Ye comprará controvertida aplicación de redes sociales Parler

(Bloomberg) -- Ye, antes conocido como Kanye West, acordó comprar Parler, una plataforma de redes sociales que ha sido adoptada por conservadores que abandonaron Twitter por acusaciones de censura política.

Parlement Technologies, la empresa detrás de Parler, anunció el lunes que ha llegado a un acuerdo en principio para vender la plataforma de redes sociales a Ye por un monto no revelado, mientras continúa ofreciendo soporte técnico como servicios en la nube.

La decisión de Ye de comprar su propia plataforma de redes sociales llega en un momento en que las firmas tecnológicas más grandes luchan por controlar y administrar a algunos de sus usuarios más grandes.

“En un mundo donde las opiniones conservadoras se consideran controvertidas, debemos asegurarnos de tener el derecho a expresarnos libremente”, dijo Ye en un comunicado el lunes.

Ye se ha enfrentado recientemente a restricciones de las principales plataformas de redes sociales por infringir las políticas de contenido. Twitter eliminó un tuit de Ye la semana pasada sobre el pueblo judío, solo un día después de que regresara a la plataforma por primera vez en casi dos años. Instagram también ha eliminado sus publicaciones.

Parler también fue prohibido en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple Inc después de violar sus políticas tras la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Parler regresó a la plataforma de Apple en mayo de 2021, pero solo regresó a la tienda principal de aplicaciones de Google el mes pasado.

Parler se encuentra entre un grupo creciente de llamados sitios de tecnología alternativa que tienen como objetivo brindar a los conservadores un foro para compartir puntos de vista que sienten que están silenciados en los principales medios de comunicación. Pero las plataformas han luchado en ocasiones para cumplir con la amplia definición de libertad de expresión de sus usuarios al mismo tiempo que cumplen con las políticas de la tienda de aplicaciones.

El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, quien le dio la bienvenida al rapero a Twitter solo unas horas antes de que se bloqueara la cuenta de Ye, decidió continuar con su oferta de compra de Twitter después de meses de negociaciones. Musk ha dicho que priorizará la libertad de expresión en Twitter y criticó su decisión de prohibir a personas como el expresidente Donald Trump por violar sus reglas.

La plataforma rival de Trump, Truth Social, ha estado disponible en la App Store de Apple desde febrero, pero aún no ha sido lanzada en la tienda Google Play.

Ye generó controversia recientemente después de usar una camiseta en la semana de la moda de París que decía “White Lives Matter”. El artista también ha iniciado peleas de alto perfil a través de Instagram con socios corporativos, incluidos Adidas y Gap.

Nota Original:Ye to Buy Controversial Social Networking App Parler

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.