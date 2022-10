Martes 18 de octubre de 2022

Madrid, 17 oct.

.- Leópolis/Moscú.- El Ejército ucraniano prosigue su avance en el este y el sur pese a los continuos bombardeos rusos contra la infraestructura civil del país, mientras mira de reojo su flanco occidental, ya que tropas rusas se han desplegado de nuevo en territorio de Bielorrusia. (vídeo)(foto)

.- Berlín (Alemania).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, participan en el Foro Berlín de política exterior, donde abordarán entre otros asuntos los retos que plantea la guerra en Ucrania a la defensa europea. (vídeo)(foto)

.- Berlín (Alemania).- El encuentro con empresarios españoles y alemanes, la visita al Parlamento alemán y al Ayuntamiento de Berlín son los eventos destacados este martes en la agenda de los reyes Felipe VI y Letizia antes de partir hacia Fráncfort, segunda etapa de su gira de Estado a Alemania. (vídeo)(foto)

.- Fráncfort (Alemania).- Los reyes Felipe VI y Letizia inauguran en Fráncfort la Feria del Libro en su edición de 2022 y visitan el pabellón de España, país invitado de honor del evento, en el que participan más de 400 editores y unos 200 autores que representan a todo el país. (vídeo)(foto)

.- Estrasburgo (Francia).- La Comisión Europea presenta una iniciativa para reforzar las infraestructuras críticas en el seno de la Unión Europea. (vídeo)(foto)

.- Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta en el Parlamento Europeo las nuevas propuestas legislativas de Bruselas para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas. (vídeo)(foto)

.- Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, celebrará una audiencia pública el próximo 18 de octubre en la que examinará la demanda contra el fichaje de Leo Messi por el PSG, presentada en agosto de 2021 por un grupo de socios del Barcelona radicados en Francia. (vídeo)

.- París (Francia).- Los sindicatos franceses han convocado para este martes una jornada de huelga en todo el país en demanda de subidas salariales, que se suma al paro de las refinerías que mantiene desabastecidas numerosas gasolineras. (vídeo)(foto)

.- Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU discute la situación en Mali, donde la misión de paz de la organización mantiene una tensa relación con las actuales autoridades del país, un día después de que se produzca otro atentado con tres muertos contra la misión de la ONU (foto) (vídeo)

.- Ciudad de México.- Migrantes venezolanos han quedado varados y ahora deambulan en los estados del sur de México tras las restricciones que anunció la semana pasada Estados Unidos, que incluyen la deportación inmediata de los ciudadanos venezolanos que lleguen por tierra. (foto)(video)

.- Santiago de Chile (Chile).- Chile se blinda este martes con más de 25.000 agentes desplegados en su mayoría en Santiago para evitar desórdenes públicos durante la gran marcha que está prevista en el tercer aniversario del estallido social. (foto)(video)(audio)

.- Tocaña (Bolivia).- Expresiones culturales como la saya, instrumentos musicales, herramientas de trabajo y memorias audiovisuales expuestas en el Centro de Interpretación Afro Cultural Tocaña preservan la historia de ese pueblo que pasó de ser una hacienda a una de las principales comunidades afrodescendientes de Bolivia. (foto) (video)

.- Quito (Ecuador).- Se celebra el XVII Encuentro Anual de Energía y Petróleo (ENAEP) que congrega a especialistas del sector en Ecuador y Latinoamérica para abordar asuntos como la transición energética, el incremento de la producción petrolera y la sostenibilidad. (vídeo)

.- Bajo Chiquito (Panamá).- Miles de migrantes que viajan hacia Norteamérica llegan a Bajo Chiquito, una remota comunidad indígena en el Darién de Panamá, tras atravesar la peligrosa jungla que sirve de frontera con Colombia. (foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visita Argentina, país donde mantendrá reuniones de alto nivel, entre ellas con el presidente, Alberto Fernández, en medio de la crisis en Ucrania. (foto)(vídeo)

.- Bogotá (Colombia).- El Gobierno colombiano radica en el Congreso el proyecto de ley con el que busca crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. (foto)(vídeo)

.- Roma (Italia).- A Russell Crowe le da absolutamente igual ser uno de los actores más famosos del mundo y, ya con la barba cana, ve el éxito como un valor muy personal: "No me importa si me alaban, solo quiero que lo que haga tenga algún tipo de significado para mí", asegura en una entrevista con Efe en Roma, en el estreno de su segunda película como director, "Poker face". (vídeo)

.- Santiago de Chile (Chile).- Instalados en el corazón de las protestas que remecieron Chile hace tres años, un grupo de rescatistas voluntarios recuerdan a EFE los días más violentos del estallido social, la mayor crisis de derechos humanos desde el fin de la dictadura. (foto)(vídeo)

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.