El esrilanqués Shehan Karunatilaka recibe el premio Booker de literatura

Londres, 17 oct. El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka recibió este lunes el premio Booker de literatura, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa, por su novela "The Seven Moons Of Maali Almeida".

El jurado alabó la "ambición y el alcance" de la obra de Karunatilaka, de 47 años, que describió como un "viaje a través de la vida y la muerte" relatado con "una audacia hilarante".

El ganador recibió el galardón de manos de la reina consorte del Reino Unido, Camila, durante una ceremonia en Londres, la primera en persona y con público desde antes de la pandemia de coronavirus. EFE

