ACTUALIZA 1-Toluca pasa a semifinales en México con triunfo visitante ante Santos Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - Toluca clasificó el domingo a las semifinales del torneo Apertura del fútbol mexicano tras derrotar 2-1 como visitante a Santos Laguna en la definición de la serie.

Los "Diablos Rojos" de Toluca avanzaron a la antesala de la final con un marcador global de 6-4 tras ganar 4-3 el partido de ida.

"No me queda más que prepararme, seguir demostrando que los años me han hecho más maduro, he crecido mucho en lo personal y hoy simplemente por el momento disfrutar que hemos avanzado a la siguiente ronda", dijo el director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz.

En el cierre de la llave, los "Guerreros" de Santos Laguna pusieron en peligro la portería de Toluca en varias ocasiones, pero el equipo visitante anotó el primer gol a los 47 minutos en una jugada de contragolpe que definió el chileno Jean Meneses con un disparo ante la salida del portero Carlos Acevedo tras un largo pase.

Tres minutos después, el colombiano Andrés Mosquera anotó el segundo gol con un remate de cabeza en un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

La situación para Santos se complicó a los 82 minutos con la expulsión del delantero argentino Javier Correa, quien vio la tarjeta roja después de dar una patada al portero Tiago Volpi cuando el brasileño ya había controlado el balón.

Santos descontó a los 96 minutos por conducto del uruguayo Fernando Gorriarán, quien definió barriéndose en el área chica.

En la semifinal, Toluca enfrentará al América que el sábado eliminó a Puebla tras golearlo 5-1 y registrar un marcador global de 11-2 después de su abultado triunfo de 6-1 en el partido de ida.

"Hoy quiero dormir tranquilo, ya mañana me empezaré a ocupar de lo que es América. Las estadísticas lo dicen, América es el mejor del torneo, eso no lo voy a negar, pero nosotros tenemos herramientas y trataremos de prepararnos", apuntó Ambriz.

En tanto, Pachuca se convirtió en el último semifinalista tras vencer 2-1 a Tigres UANL y registrar un marcador agregado de 2-2. Los "Tuzos" de Pachuca avanzaron a la siguiente fase gracias a su mejor posición en la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Pachuca finalizó en el cuarto lugar, uno arriba de Tigres.

En el partido que cerró la serie, Pachuca ganó con goles de Víctor Guzmán y Javier López. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León descontó el argentino Guido Pizarro.

Así, Pachuca enfrentará en la semifinal a Monterrey, que el sábado eliminó a Cruz Azul con un marcador global de 3-0. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)