Quartararo, decepcionado, asegura que hay que seguir peleando hasta el final

Phillip Island (Australia), 16 oct. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que acabó por los suelos durante el Gran Premio de Australia de MotoGP y perdió el liderato en la provisional del mundial ha asegurado un tanto decepcionado que hay que seguir peleando hasta el final.

"He cometido un error y en la curva cuatro me he ido largo, después he querido empujar intentando conservar los neumáticos para adelantar a algunos pilotos, pero después he querido hacer más velocidad de paso por curva y me he acabado cayendo, es difícil cuando tenemos un estilo completamente diferente a los demás y me cuesta un poquito más en carrera", lamenta el todavía vigente campeón del mundo de MotoGP.

"Quedan dos carreras y puede pasar de todo, así que hay que mantener nuestro ritmo e intentar estar lo más arriba posible, pero sobre todo disfrutar de las dos últimas carreras ya que es así como vamos más rápido", aseguró Fabio Quartararo. EFE

