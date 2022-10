Keegan Bradley rompe el maleficio cuatro años después

Redacción deportes, 16 oct. El estadounidense Keegan Bradley rompió el maleficio que parecía perseguirle desde hace más de cuatro años y venció en el torneo de Zozo con 265 golpes, 15 bajo par, uno menos que sus compatriotas Rickie Fowler y Andrew Putnam.

No fue una victoria fácil, al contrario. Bradley hizo 'bogey' en dos de los últimos cinco hoyos y su particular mala suerte parecía que volvía a atenazarle para dejar escapar una victoria que no lograba desde 2018 en el torneo BMW.

Sin embargo, un 'birdie' en el 17 le dio una ventaja de dos golpes sobre sus rivales y, al final, la ansiada victoria, que es la quinta de su palmarés.

Fowler tampoco ha ganado en el circuito de la PGA desde hace tres años y medio, y Putnam lleva cuatro sin victoria.

El argentino Emiliano Grillo, que presentó la mejor tarjeta de la jornada con 64 golpes, acabó en la cuarta posición con 267 impactos, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz acabó en el 36 con 276 y el chileno Guillermo 'Mito' Pereira en el 45 con 278. EFE

moli/ea