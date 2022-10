Izan Guevara dice vivir "una sensación increíble con una carrera fantástica"

Phillip Island (Australia), 16 oct. El español Izan Guevara (GasGas) se ha proclamado matemáticamente campeón del mundo de Moto3 al vencer el Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island, por lo que dijo vivir una "sensación increíble, ser campeón del mundo después de una carrera y una temporada fantástica".

"He estado empujando al máximo durante toda la carrera y al final el sueño se ha hecho realidad, pero la verdad es que he ido improvisando un poco sobre la marcha, porque no sabía cómo iba a estar al final, pero todo ha salido bien y me he dado cuenta que podía luchar por la victoria, que siempre es la mejor manera de poder celebrar el título", destacó Guevara.

"Es increíble poder ganar el Mundial acabando primero, ya somos campeones del mundo, así que presión y nervios fuera, ahora toca celebrarlo con todo el equipo y la verdad es que este año ha sido increíble a pesar de que el inicio fue un poco complicado, pero fuimos remontando y lo hemos conseguido", afirma un Izan Guevara que en estos momento de felicidad quiso dar "la primera dedicatoria va para mi familia, pues ellos son los que lo han dado todo para que yo pueda cumplir mi sueño".

"Sin ellos a mi lado, no hubiera sido posible", recalca Guevara, quien extiende el agradecimiento a "mi equipo por todo el esfuerzo que han realizado esta temporada ya que al final, todos juntos hemos conseguido este merecido título".

Guevara reconoció que nada más pasar la línea de meta se quedó en blanco y "sólo he gritado hasta que he llegado a ellos, donde me estaban esperando los de mi equipo y me he encontrado con mi doble, que en cuanto me ha hablado sabía que Nico -Nicolás Terol- y me ha hecho mucha ilusión verle ahí, él ganó un título también -el último de la historia de los 125 c.c.-, y encontrarnos ahora él y yo en pista, con él haciendo de doble, ha sido increíble".

El ya campeón del mundo dio un valor especial, camino de su primer título mundial a "las seis carreras consecutivas en el podio, que fue lo que nos dio el empujón para ahora conseguirlo, aunque en realidad me quedo con todo el campeonato, tanto con los momentos malos como con los momentos buenos".

"Desde principios de año pensé que ésta podría ser una temporada positiva y no imaginaba estar a este nivel, pero sí confiaba en estar en la lucha por el título mundial hasta el final, hasta la carrera de Valencia", reconoció el campeón español.

" Sin embargo, el punto de inflexión definitivo fue en Aragón ya que tras la carrera de Motorland Aragón se nos puso el Mundial muy de cara y entre todos dijimos 'es el momento de ir a por el título', a partir de ahí supimos mantener la distancia sobre mis rivales y todo fue un poco más fácil", aseguró el ya campeón del mund de Moto3 de 2022. EFE

JLL