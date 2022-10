Espargaró, decepcionado pero optimista: "quedan 2 carreras y estamos vivos"

Phillip Island (Australia), 16 oct. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que no pudo aprovechar la oportunidad que tuvo al quedarse sin puntuar el francés Fabio Quartararo para el campeonato, se mostró decepcionado por esa circunstancia pero con optimismo dijo que "quedan todavía dos carreras y estamos aún vivos".

Aunque es difícil, Aleix Espargaró no se descarta: "No, no, ¡que va! claro que me veo peleando, mientras queden opciones no hay nadie más positivo que yo en este campeonato y quedan dos carreras; al final yo me fijo en que aquí teníamos que arriesgar y no me fijo en los demás, pero todo pasaba por ganar y ahora vamos a intentar hacerlo en Malasia y veremos luego lo que pasa", insistió.

"Estoy muy disgustado, porque hoy era una buena oportunidad para hacerlo bien y la verdad es que tenía la velocidad, que siempre es lo más difícil aquí y, de hecho, casi he hecho la vuelta rápida de carrera, pero en las últimas ocho vueltas no sé que es lo que ha pasado con la moto porque el control de tracción cortaba muchísima potencia y la moto no avanzaba, ha sido muy frustrante porque no podía hacer nada y a los dos pilotos nos ha pasado algo parecido, no sé", explicó el piloto de Aprilia de sus problemas.

"Ha sido muy frustrante porque cuando tienes la velocidad y pasa esto la verdad es que hemos perdido una oportunidad muy buena", reconoció Aleix Espargaró.

"Lo que está claro es que éramos rápidos, que estábamos en el grupo de los mejores y sabía que hoy tocaba arriesgar, pero en las últimas vueltas ha sido imposible pues la moto no se movía del sitio, no aceleraba nada y no he podido hacer más", lamentó.

En cuanto al campeonato insistió en que está "difícil, difícil, lo hemos dejado escapar nosotros pues en estas tres últimas carreras no hemos hecho bien el trabajo y no hemos estado al nivel como conjunto de un equipo que quiere ser campeón del mundo, y ahora Pecco tiene una carrera de ventaja, osea que faltando dos para el final es muy difícil, todo puede pasar, pero va a ser muy difícil".

Y recordó de la carrera que había "salido bien y he pasado a Fabio, luego he decidido quedarme detrás del grupo ya que el ritmo no era muy alto y quedarme detrás tranquilo, pero ya he visto desde el principio que la moto derrapaba bastante, por lo que he hecho todo lo que he podido para salvar al máximo el neumático forzando muchísimo, más con los frenos, pero no ha sido suficiente y al final cambiando los mapas y todo la moto no aceleraba". EFE

JLL/jad