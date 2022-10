Eric García y Sergio Busquets, un clásico que no olvidarán

David Ramiro

Madrid, 16 oct. El Barcelona perdió 3-1 el clásico en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid con el protagonismo negativo del central Eric García, que falló en el segundo gol y cometió penalti en el tercero, y del capitán Sergio Busquets, que fue sustituido en el minuto 58 tras un mal partido en el que un error suyo permitió adelantarse muy pronto al equipo blanco.

El Real Madrid, con goles del francés Karim Benzema, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo Goes, ganó a un Barcelona que se vio superado por su rival y que cede el liderato al equipo que dirige Carlo Ancelotti.

Ter Stegen (6): el primer gol del Real Madrid, obra de Karim Benzema, dejó la marca de imbatibilidad del portero alemán en 636 minutos. En ese tanto un rechace suyo fue aprovechado por el francés para abrir un marcador que se ampliaría posteriormente con un disparo lejano de Fede Valverde ante el que nada pudo hacer.

Sergi Roberto (4): jugó de titular en Liga por primera vez esta temporada. Sufrió mucho para frenar a Vinicius Júnior, que con su velocidad le hizo mucho daño, como quedó patente en el primer gol, en el que el brasileño le ganó la carrera junto a Koundé. Tuvo poca profundidad en ataque pese a que se incorporó en numerosas ocasiones por la banda derecha.

Jules Koundé (4): el francés recibió el alta veinticuatro horas antes tras superar una lesión que le mantuvo tres semanas fuera. Reemplazó en el centro de la zaga a Gerard Piqué pero no fue el central solido de otras ocasiones. No estuvo rápido en el primer gol de Benzema, tuvo errores de circulación cerca de su portería que metieron en apuros a sus compañeros y no transmitió tranquilidad en jugadas comprometidas.

Eric García (3): protagonista desafortunado del segundo gol del Real Madrid, obra de Fede Valverde, al tocar de cabeza un balón hacía atrás que recogió Vinicius. Al igual que Koundé no transmitió seguridad en sus acciones y con el balón en los pies cometió algunos errores que llevaron el nerviosismo a sus compañeros. Pisó a Rodrygo Goes casi al final del partido y esa falta dentro del área fue el penalti que redondeó la victoria del Real Madrid.

Alejandro Balde (5): el joven lateral, de 18 años, tuvo su oportunidad desde el inicio en lugar de Marcos Alonso. Se le vio con ganas, estuvo muy rápido en los cortes y en ataque trató de ser un apoyo para Ousmane Dembélé. No se le vio sobrepasado por la magnitud del escenario pese a su juventud. Fue sustituido a los 58 minutos.

Pedri (6): el mejor del Barcelona. El canario fue el que más imaginación, desparpajo y frescura puso en su equipo. Con el balón en los pies fue siempre protagonista, sobre todo en los metros finales, en los que sus aperturas a banda arrastrando a rivales tras un primer regate permitieron a su equipo crear ocasiones.

Sergio Busquets (3): el capitán no vive su mejor momento en el Barcelona. No paró a Kroos en la jugada del primer gol y esa losa la arrastró su equipo todo el partido. Estuvo impreciso en el centro del campo y el orden de juego que su equipo demandó de él no lo encontró. Fue sustituido a los 58 minutos dentro del triple cambio que hizo Xavi Hernández.

Frenkie De Jong (5): su presencia en el once, un mes después de hacerlo por última vez ante el Elche, sorprendió. Quiso ser protagonista y buscó insistentemente el balón para comandar jugadas de ataque aunque se equivocó varias veces al errar sus pases a jugadores que estaban más cubiertos que otros que andaban desmarcados.

Raphinha (4): apenas aportó en ataque. A los cuatro minutos probó suerte con un disparo lejano que atrapó Lunin y ese fue todo su bagaje ofensivo. Volvió a ser sustituido, esta vez a los 58 minutos, y de los once partidos que lleva esta temporada solo acabó uno.

Robert Lewandowski (5): el delantero polaco lo intentó de todas las formas pero estuvo desaparecido. Pudo marcar a los 25 minutos con una ocasión muy clara cuyo remate en el segundo palo se marchó por encima del travesaño. No encontró los desmarques adecuados y el duelo con Militao y Alaba lo ganaron siempre los centrales blancos.

Ousmane Dembélé (4): el francés no apareció en un partido que requería un paso al frente suyo. No fue desequilibrante ni tuvo desborde para marcharse de Mendy, que supo frenarle bien tanto en los intentos de regate como con velocidad. Acabó desaparecido y fue sustituido a los 73 minutos.

Ferrán Torres (6): su entrada a los 58 minutos dio otro aire al ataque del Barcelona, sobre todo por su velocidad y la verticalidad que aportó. Marcó el gol de su equipo al rematar a placer un balón en el segundo palo tras ganarle la espalda a Mendy.

Gavi (6): entró en el minuto 58. Se situó en la mediapunta y constantemente buscó el apoyo de sus compañeros. Estuvo muy participativo, se asoció constantemente con Pedri y buscó crear peligro con disparos lejanos.

Jordi Alba (5): su veteranía le permitió tirar de oficio cuando más lo necesitaba su equipo. En defensa estuvo seguro, aportó también en ataque, y sobre todo a raíz de la entrada de Ansu Fati se sintió más cómodo.

Ansu Fati (6): entró al césped en el minuto 73. Fue el revulsivo que necesitaba el Barcelona. Primero avisó con un disparo lejano que se marchó fuera por poco y después hizo una jugada individual que desembocó en el gol de Ferrán Torres.

Franck Kessié (-): el marfileño fue el último cambio del Barcelona. Entró en el minuto 83. Apenas tuvo tiempo de juego. EFE

