Domingo, 16 de octubre de 2022 (18.00 GMT)

CHINA CONGRESO

Xi rinde cuentas ante un PCCh que ovaciona la "reunificación" con Taiwán

Pekín. El secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y líder indiscutible del gigante asiático, Xi Jinping, inauguró hoy el XX Congreso de la formación, llamado a afianzar aún más su poder con un tercer mandato quinquenal inédito entre sus predecesores. Horas antes del cónclave, que se celebra con un Pekín blindado y bajo fuertes restricciones para los periodistas debido a las draconianas medidas contra la covid, desapareció la espesa capa de contaminación que cubría la capital china en los últimos días para dar paso al cielo azul característico de los grandes eventos.

UCRANIA GUERRA

Rusia mantiene el asedio a Bajmut pese al riesgo de un fracaso estratégico

Moscú/Leópolis. El Ejército ruso insiste en sus intentos infructuosos de tomar la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, pese a la encarnizada resistencia de las tropas ucranianas, una situación que podría convertirse en un callejón sin salida estratégico para Moscú. "El enemigo atacó con tanques, morteros, artillería y misiles a lo largo de la línea de contacto en las direcciones de Bajmut y Avdiivka", constató en su parte de guerra el Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

BRASIL ELECCIONES

Lula y Bolsonaro intensifican los ataques a dos semanas de la segunda vuelta

Río de Janeiro, 16 oct. A dos semanas de la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, los ataques entre el progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el ultraderechista Jair Bolsonaro se intensificaron en las campañas, que centradas en Dios y la corrupción buscan sumar votos mediante un juego en el que "todo vale". "¡La iglesia no es una palanca" política!, espetó Lula en un mitin en Río de Janeiro esta semana; "Lula va a regresar a la prisión", afirmó Bolsonaro en la ciudad de Recife horas después.

PREMIO PLANETA

Luz Gabás: "El pasado debe servir para reflexionar, pero no para volver a él"

Barcelona (España). La escritora española Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta, de un millón de euros y el mejor dotado del mundo, con la novela "Lejos de Luisiana", que evoca la colonización española de ese territorio norteamericano en el siglo XVIII, cree que el pasado debe servir "para reflexionar, pero no para volver a él". En una entrevista con EFE, Gabás explica que no tiene sentido juzgar el pasado desde el presente: "Pedir perdón implica que hay un rencor, y yo no puedo pretender que haya un rencor sobre algo que sucedió hace 500 años. Un rencor como sociedad es una construcción ficticia que se ha hecho con una intencionalidad política".

R.UNIDO ECONOMÍA

Liz Truss, asediada por el "fuego amigo" de los conservadores

Londres. Los conservadores británicos estrechan el cerco en torno a la primera ministra británica, Liz Truss, cuyo mandato parece tambalearse tras solo cinco semanas en el cargo y a quien sus compañeros de partido buscan ya un recambio. La calamitosa gestión de la líder "tory" desde que fue designada nueva jefa del Gobierno el pasado 6 de septiembre amenaza -a juicio de los analistas en el Reino Unido- con convertirla en una de las primeras ministras más fugaces de la historia británica.

ARGENTINA INFLACIÓN

Argentina busca un nuevo acuerdo de precios ante la elevadísima inflación

Buenos Aires. El Gobierno de Argentina anticipó este domingo que buscará establecer con las empresas un nuevo acuerdo de precios de bienes de consumo masivo, después de que se conociera el último viernes que la tasa de inflación fue del 83 % interanual en septiembre pasado. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dijo que se sentará con las empresas de consumo masivo para establecer un nuevo programa, que se denominará "Precios justos".

VENEZUELA DIÁLOGO

Un año sin diálogo en Venezuela, donde la política se negocia en las sombras

Caracas. Hace un año que el Gobierno de Venezuela no dialoga con la oposición, al menos formalmente, desde que las partes suspendieron unas negociaciones en México y comenzó un proceso de acercamientos soterrados e incentivos paralelos que aún hoy buscan recalar en una reactivación de las conversaciones. El 2022, un año sin elecciones y de una vociferada recuperación económica, puso en segundo plano la necesidad de un diálogo político en el país, lo que no anula todos los movimientos hechos por las partes, y por otros actores, para volver a la mesa formal de diálogo y dejarse de encuentros secretos.

FRANCIA PROTESTA

La izquierda pone más presión a Macron en una Francia impregnada de malestar

París. En una Francia impregnada de malestar social y económico, la izquierda gala convocó hoy a decenas de miles de manifestantes en una marcha celebrada en París para meter más presión al Gobierno de Emmanuel Macron, que encara una próxima semana tensa. Organizada por la Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y apoyada por el resto de fuerzas de izquierdas y por personalidades como la flamante premio Nobel de Literatura Annie Érnaux, la manifestación parisina es producto del creciente descontento francés.

CRISIS MIGRATORIA

Más de 187.000 migrantes han llegado a Panamá en tránsito hacia EEUU este año

Ciudad de Panamá. Más de 187.000 migrantes que se dirigían a Estados Unidos han llegado este año a Panamá tras cruzar la peligrosa selva fronteriza con Colombia, la mayoría venezolanos, informaron las autoridades del país centroamericano, que piden "alternativas regionales" para gestionar este fenómeno. El ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino afirmó en un comunicado que en lo que va de año "han pasado por Panamá 187.644 migrantes" en tránsito hacia Norteamérica.

IRAK CORRUPCIÓN

Irak investiga el "robo" de 2.500 millones de dólares del Ministerio Hacienda

Bagdad. Las autoridades de Irak iniciaron una investigación tras el presunto "robo" de un total de 2.500 millones de dólares de la cuenta bancaria de la Comisión de Impuestos, un nuevo caso de corrupción en el país en un momento en el que se está intentando formar Gobierno para salir de la parálisis política. El diputado Ahmed al Rubaie reveló en un comunicado que el Ministerio de Finanzas confirmó el "robo" de 3.700 millones de dinares iraquíes (unos 2.500 millones de dólares) de la cuenta bancaria de la Comisión de Impuestos, que estaban custodiados en la entidad pública Banco Rafidain.

YIHADISTAS BURKINA FASO

Al menos 12 muertos en un nuevo ataque yihadista en Burkina Faso

Uagadugú. Al menos 12 personas, incluyendo cuatro militares y ocho voluntarios por la defensa de la patria (VDP) -civiles que colaboran con el Ejército- murieron este sábado en un ataque yihadista en la región Centro-Norte de Burkina Faso, confirmaron hoy a EFE fuentes de las Fuerzas Armadas burkinesas. "Fue una emboscada contra una unidad del destacamento en misión de reconocimiento. Lamentamos la muerte de cuatro militares y ocho VDP", dijo a EFE por teléfono el capitán Bertrand Dakissaga, de la dirección de comunicación de las Fuerzas Armadas, si bien las autoridades no publicaron aún cifras oficiales de víctimas. EFE

