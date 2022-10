Bagnaia se muestra "contento por el campeonato y no tanto por la carrera"

Phillip Island (Australia), 16 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), tercero en el Gran Premio de Australia pero nuevo líder del mundial de MotoGP se ha mostrado "contento por el liderato del campeonato, pero no tanto por la carrera".

"Cuando he visto 'Fabio out' en la pizarra todo ha cambiado para mí en la carrera pues sabía que mi objetivo era ganar, pero cuando Fabio se cayó decidí estar más tranquilo si no tenía opciones al final, pero lo que tuve claro es que no iba a hacer estupideces, porque ya he cometido muchas y eso fue lo mejor", reconoció sincero Bagnaia.

De la carrera en sí, "Pecco" explicó que gestionó los neumáticos "durante toda la carrera". "En las seis últimas vueltas estaba sin neumático delantero, estaba destruido, pero estoy muy contento ya que el tercer puesto es muy importante para el campeonato y ahora vamos a Malasia".

No obstante reconoció contento aunque "tener 23 puntos habría sido mejor que los catorce que tenemos".

"Aquí mi moto era claramente la más rápida en la recta, pero giraba menos y tenía más movimientos, me costaba más seguir a otros pilotos, pero ahora vamos a Malasia, un circuito que seguramente no será nada fácil, pero pienso que nuestra moto nos puede ayudar y ya veremos", recalcó Bagnaia.

De Fabio reconoció que "está en un momento difícil, queda muy claro, porque siempre es competitivo y luego en carrera empieza a tener problemas y en la clasificación no está ahí delante, o está teniendo más dificultades para estar en las primeras filas o en las primeras posiciones".

"Honestamente, no sé lo que ha ocurrido, pero queda claro que Yamaha en este momento está teniendo algún problema en carrera, quizá por los neumáticos y por la presión, o quizá porque su motor es más lento que el resto. Ahora mismo no sé qué les está ocurriendo", explicó el piloto de Ducati.

Sobre sus rivales por la victoria, Álex Rins y Marc Márquez, ha señalado: "Rodando detrás de ellos veía que Marc empujaba muchísimo para volver a colocarse delante, pero Álex tenía un poco más de tracción y salía muy bien de la curva 11, entrando a la 12. Si Marc le adelantaba en la 9 o 10, incluso Álex se la podría haber devuelto en las curvas 11 o 12 hasta llegar a la meta, porque tenía un poco más de tracción". EFE

JLL/ea