Alex Rins afirma que la de Phillip Island "ha sido una victoria especial"

Phillip Island (Australia), 16 oct. El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, ha afirmado que "ésta es especial, es muy difícil coger una victoria y hacer una clasificación, top 1, top 2, top3, porque al final todas son especiales, pero esta ha sido una de las más luchadas".

"Es cierto que la de Aragón no fue nada luchada, fui primero desde la salida y ésta ha sido genial, pero más aún conseguirlo en la situación que estamos", recordó Rins refiriéndose a la retirada de Suzuki de la competición.

"La verdad es que estoy contento, porque el ritmo que hemos demostrado durante el fin de semana ha sido el ritmo que para acabar ganando hemos tenido que hacer", aseguró, y se preguntó ¿Qué quiero decir con esto?, para a renglón seguido contestar que "al final está muy bien con el neumático intermedio, con el neumático duro hacer 28 medio, 28 alto, pero después no llegas a final de carrera. Es cierto que ha sido una carrera lenta pero ha sido lo necesario para poder tener ese extra a final de carrera".

Rins no se quitó mérito pues "saliendo décimo no es fácil, no creía que iba a poder pelear por la carrera, incluso en mi mente un buen objetivo era acabar top cinco, top seis, pero cuando me he visto ahí cómodo, he visto que cuando quería, entre comillas, apretaba un poco más para pasar a alguien de la curva dos y el neumático respondía bien y no lo consumía mucho, he pensado '¿por qué no?' y he decidido estar siempre en posiciones delanteras, porque si no detrás empiezan a adelantar y es todo no más peligroso, pero sí más exigente para los neumáticos".

"No ha sido fácil. Desde fuera ha sido una carrera divertida, desde dentro no tanto, no te voy a engañar. Pero lo hemos conseguido", insistió el piloto de Suzuki sobre su victoria.

Y volvió sobre la retirada de Suzuki al asegurar que "la verdad es que es una pena, es una verdadera pena que el año que viene no siga Suzuki en el campeonato pero, al final, si han tomado la decisión será por algo, y hay que respetarlo. Me sabe mal por la gente que no ha podido encontrar nada para el año que viene, que no son muchos, pero sí unos cuantos, tres o cuatro personas. Pero mejor acabar por todo lo alto que no".

Y, sobre la última vuelta explicó: "Sí que es cierto que tenía buena adherencia, que tenía buena tracción, pero puntos de adelantamiento hay tres o cuatro, no hay más, y si Marc me hubiese adelantado me hubiese costado mucho pasarlo en la línea de meta".

"Cuando he visto la posibilidad de adelantar a Pecco lo he hecho, no me lo he pensado, y a partir de ahí, te soy sincero, he cerrado todas las puertas que he podido, la curva 2 la he hecho lento por dentro para que no me pasara Marc, porque me había pasado ahí un par de veces, la curva 4 la he hecho por mitad de pista más por la derecha, para no dar opción, y la 10 igual, me la he jugado ahí por dentro frenando tarde pero sabía que saliendo de la curva 10, no sé por qué, pero me costaba hacer girar la moto, perdía un poquito de tiempo ahí, pero lo que perdía ahí lo recuperaba saliendo de la curva 11 y la 12". narró de su último giro en Phillip Island camino de su primera victoria de la temporada y cuarta en la categoría.