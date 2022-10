Tottenham vence a Everton; logra su mejor inicio desde 1963

MANCHESTER , Inglaterra (AP) — El efecto de Antonio Conte es evidente en el Tottenham.

Una victoria por 2-0 sobre el Everton el sábado se tradujo en el mejor inicio que han tenido los Spurs en una campaña de la Liga Premier inglesa en la historia tras 10 fechas.

Con 23 puntos, Tottenham alcanzó al Manchester City, que marcha en el segundo puesto. La última vez que los Spurs sumaron esta cantidad de puntos a estas alturas fue en 1963, cuando no existía el concepto de la Premier.

Y el equipo luce ahora como un genuino candidato al cetro, alentado por su buena foja frente al City. Su primer encuentro previsto para esta campaña se pospuso el mes pasado, a raíz de la muerte de la reina Isabel II.

Pero Conte no está decepcionado por aplazamiento. Los Spurs se están preparando de maravilla.

Pep Guardiola ha llevado a que el City domine Inglaterra y ha armado quizás el plantel más poderoso de Europa. Pero Conte ha probado que sabe ganar, como lo hizo en Juventus, Chelsea y el Inter.

Con goles de Harry Kane y Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham conservó su invicto como local.

Derribado en el área por Jordan Pickford, Kane abrió el marcador de penal a los 59 minutos. Hojbjerg sentenció el encuentro sobre el final.

No todo fueron buenas noticias para los Citizens. Conte debió ordenar la sustitución de Richarlison a los 52 minutos. El delantero brasileño apareció después en la zona mixta, con muletas y al borde del llanto.

“Desde luego, él está fuera para el partido del Manchester United”, dijo Conte, de cara al partido previsto para el miércoles en Old Trafford. “Sintió algo en la pantorrilla y no estará disponible para el partido ante el United. No sé si requiera un poco más de tiempo para recuperarse”.

Este domingo, Manchester City, visita a Liverpool.

En otros resultados, Wolverhampton Wanderers venció a Nottingham Forest 1-0 y salió de la zona de descenso; Fulham y Bournemouth empataron 2-2; y Leicester empató con Crystal Palace 0-0.