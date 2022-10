Quartararo reconoce estar "un poco frustrado por la clasificación"

Phillip Island (Australia), 15 oct. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quinto en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Australia de MotoGP reconoció estar "un poco frustrado por la clasificación".

"Estoy satisfecho por mi clasificación, pero frustrado por la posición, aunque puede pasar, pero siento que he hecho muy buenas vueltas, pero nunca es suficiente, creo que en cuanto a ritmo no estamos tan mal, incluso en el cuarto libre que hemos sido muy conservadores con el neumático, el ritmo no eran malo, así que sólo estoy un poco frustrado con la clasificación", lamentó Quartararo.

El piloto francés no tuvo problemas en reconocer que no le importaría seguir la rueda de algún rival, pero matizó: "Cuando voy detrás de alguien, corta, y especialmente en esta pista para mí es importante calentar el neumático delantero, pero si empiezas a ir despacio esperando a alguien y entonces, si alguien ve que estás detrás, cortará, pierdes en la vuelta diez segundos y luego el neumático delantero nunca está listo, especialmente para nosotros, que estamos sufriendo para calentarlo en una vuelta, así que por eso es por lo que no lo he hecho".

No consideró el piloto de Yamaha que hubiese hecho unos malos entrenamientos. "No es un desastre, está bien, pues para mí lo principal es estar en las dos primeras filas ya que será una carrera extraña, porque creo que todo el mundo tiene un alto consumo de neumáticos y es uno de los peores circuitos de todo el año en este sentido, así que va a ser interesante, no es lo mejor para nosotros, porque necesitamos tener mucho paso por curva y mantenerlo para tener velocidad, pero va a ser un gran, gran desafío".

Como Aleix Espargaró, el líder del mundial coincidió en que "será más una carrera de cuidar los neumáticos; quizá no en la primera parte o en la primera mitad de la carrera, pero para el final será importante" y agregó que cree que él será rápido. "Con suerte podremos estar delante, me siento con confianza, he hecho mi tiempo solo y el ritmo es muy bueno, y he sido conservador con los neumáticos. Me siento muy bien en esta pista". EFE

JLL/og