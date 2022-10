Marc Márquez afirma que "la palabra podio se puede decir"

Phillip Island (Australia), 15 oct. El español Marc Márquz (Repsol Honda RC 213 V), segundo en la clasificación oficial para el Gran Premio de Australia de MotoGP ha afirmado respecto a sus posibilidades en la carrera que "ganar es una palabra demasiado fuerte", pero sí que tiene "que ser realista y la palabra podio se puede decir".

"Si cuadra todo, perfecto, si vamos a una carrera normal, un 'top cinco' estaría bien, pero si todo se cuadra, tienes un día álgido y escoges bien el neumático trasero, un podio se puede conseguir", repitió convencido.

Sobre la manera en que consiguió su clasificación, siguiendo la rueda de "Pecco" Bagnaia, fue claro: "He jugado mis cartas. ¿Qué quieres? Él se está jugando el campeonato y sabía que iba a tirar y buscas al que sabes que va a tirar y él se está jugando palabras mayores".

"Estamos evolucionando, pero sigue siendo el mismo nivel de moto con el que empezamos y parece que aquí hemos dado un paso y te tienes que buscar la vida si quieres hacer el tiempo, por lo que tanto Álex como Pol o yo tenemos que buscarnos la vida porque a una vuelta nos cuesta mucho, pero a nivel de ritmo de carrera ya es un poco diferente", reconoció el piloto de Repsol.

En cuanto a los rivales señaló: "Hay muchos delante, está Martín, Bezzecchi, y Marc Márquez..., yo intentaré hacer mi carrera, ganar sea a quien sea, y luego veremos, pero está claro que los que se juegan el campeonato mañana tienen una papeleta importante, sobre todo Quartararo, si quiere frenar la hemorragia".

Marc Márquez volvió a hablar sobre su brazo y la salvada que protagonizó. "Ha aguantado, ha aguantado, y el hecho de que en este circuito sólo haya cuatro curvas de derecha y dos de frenada me permite estar fresco, el brazo no se fatiga tanto y esto ayuda mucho".

"Ya lo dije desde que llegué, desde que me subí a la moto después de la cuarta operación; falta a nivel muscular y noto que tengo que mejorar la estabilidad en el hombro este invierno, pero es un brazo que ya está recto y significa que la posición encima de la moto no es exactamente igual a la de antes, pero las reacciones ya sí y una cosa es a nivel físico y otra a nivel mental, el que caerme si alguien me empuja y poder poner los dos brazos, algo de lo que antes no era capaz ya que antes, siempre que me caía, el cuerpo iba a proteger el brazo derecho y esto la cabeza ahora lo está desactivando, porque no siento dolor".

"Al no sentir dolor, falta fuerza, pero el brazo está ya reaccionando como toca y cuando toca", insiste.

"Antes hablando con vosotros -por la prensa-, el brazo era una bomba constante, bombeaba sangre o lo que sea y era un dolor que te cambiaba el carácter, y ahora, vaya mejor o peor, más rápido o más lento, me bajo de la moto y tengo alguna molestia, pero no dolor", destacó satisfecho el piloto de Repsol. EFE

JLL/og