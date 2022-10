Juan Fernández: "Mostramos mucho carácter en este partido"

Fuenlabrada (Madrid), 15 oct. Juan Fernández, jugador argentino del Carplus Fuenlabrada, se mostró satisfecho por la primera victoria del curso para su equipo, ante el Real Betis (83-77), y consideró que mostraron "mucho carácter".

"Es una satisfacción increíble. Lo veníamos buscando, veníamos entrenando bien. Teníamos mala suerte en los partidos, no pudimos estar al cien por cien. Mostramos mucho carácter en este partido y lo pudimos sacar adelante", declaró a EFE tras derrotar por 83-77 al Real Betis.

"En el primer cuarto nos metieron treinta puntos y en el segundo siete quitando el triple sobre la bocina. Luego supimos mantenerlo, que era lo que nos estaba costando para poder sacar los partidos. Ahora estamos contentos por la victoria", indicó.

El duelo fue el primero con José Luis Pichel en el banquillo tras la salida de Josep María Raventós: "No tocamos mucho porque en una semana no da mucho tiempo a cambios. Tengo la suerte de conocer a Pichel de EBA, eso me hizo todo mucho más fácil. No ha tocado mucho, el foco era sobre todo en la actitud y en estar los cuarenta minutos conectados".

"No tengo ni idea de si seguirá, ni él sabe lo que va a hacer. Yo ya le 'sufrí' tres años y no es nada nuevo. Con la exigencia que le caracteriza, pero nada que no me guste", manifestó en el vestuario del pabellón Fernando Martín. EFE

