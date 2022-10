Javier Aguirre: "El equipo estuvo vivo hasta el final"

Palma (España), 15 oct. El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, declaró tras la derrota (0-1) ante el Sevilla en el estadio Son Moix que su equipo "estuvo vivo hasta el final" en un partido "que si no estaba para ganar, tampoco estaba para perder".

"Ellos tiraron una vez a puerta y marcaron; nosotros cinco y no lo hicimos. Es una lectura bastante simple por mi parte, pero ellos se llevan los tres puntos y nosotros nos quedamos como nos quedamos, a pesar de la entrega de mis jugadores y de las ocasiones que tuvimos", señaló Aguirre.

El "Vasco" defendió a sus futbolistas, pese a la derrota ante el Sevilla: "Somos un equipo honesto, competitivo, correcto. Luchamos pero no pudimos cambiar en las áreas esa dinámica porque su portero (Bono) hizo un gran trabajo", añadió.

El técnico mallorquinista se refirió a la ausencia del máximo goleador de su equipo, el kosovar Vedat Muriqi, sancionado (también se perderá el próximo partido ante la Real Sociedad) y explicó que estaba "contento" con el rendimiento de Abdón Prats y Ángel Rodríguez, sus sustitutos ante el conjunto hispalense.

"Cambiamos la línea de cuatro (tras marcar el Sevilla), pusimos gente veloz en las puntas después del gol de ellos, que fue indudable un golpe anímico del que el equipo, no obstante, se repuso", precisó.

Aguirre insistió en que no tiene "nada que reprocharle" a sus jugadores. "No lo hicimos tan mal para perder. El mérito fue de su portero que hizo tres paradas de mucho mérito. En el vestuario felicité a los jugadores por su compromiso. Lee (Kang In) tuvo un proceso gripal, perdió 4 kilos esta semana, pero así y todo quiso jugar. Lo mismo Clement (Grenier) que se fue a casa al finalizar la primera parte, también por problemas de salud. Ese compromiso, la solidaridad de todos también lo percibe la gente", valoró Javier Aguirre. EFE

