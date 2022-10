Festival Internacional Cervantino entre la fiesta y la tradición

Guanajuato, 14 sep. Estudiantes, profesionales, artistas y gente de todas las edades ocupan las calles del centro histórico de Guanajuato por 19 días para celebrar la cultura en el Festival Internacional Cervantino. Sin embargo, la fiesta y el desenfreno también toman su lugar como una alternativa juvenil de esparcimiento.

"La verdad es que es mi primera vez en este lugar (Cervantino), yo vine más que nada a divertirme, llevamos un tiempo buscando alcohol para ambientar el lugar y ya encontramos", cuenta el joven Brandon Noé a EFE mientras sostiene en sus manos una "caguama" (botella de cerveza de 1 litro).

Brandon llegó de la cercana ciudad guanajuatense de Irapuato acompañado de cuatro amigos más y dos chicas a las que dice no conoce.

"Vamos y venimos, pero no sabemos a qué hora nos vamos a regresar, hasta donde tope y a ver quién maneja", dice entre risas.

Brandon confiesa que no está interesado en asistir a los eventos culturales que el festival ofrece, pero que si alguno de estos se presta para la diversión sin dudarlo: "ahí vamos a estar", cuenta.

El Festival Internacional Cervantino está llegando este 2022 al medio siglo de existencia. Además, está regresando a ocupar las calles y los recintos más emblemáticos de la capital de Guanajuato, tras dos años de probar nuevas alternativas de exhibición debido a la pandemia.

Aunque el encuentro se ha caracterizado por su ardua labor de difusión de la cultura más diversa, el ambiente se mezcla con lo popular y la oportunidad de disfrutar de la fiesta en los antros y bares de la ciudad, e incluso por las calles.

VIAJES EXPRÉS

En las universidades de la capital del país se pegan letreros que ofrecen viajes cortos al Cervantino, la mayoría en fines de semana, así es como diversos estudiantes llegan a Guanajuato con la intención de ser parte de algunos de los conciertos o presentaciones, y como el festival tiene un sinfín de actividades gratuitas, se ha convertido en un evento favorito para disfrutar con poco dinero.

"Nosotros que estamos acá cerca de Guanajuato nos interesa mucho venir a las actividades culturales, a nutrirnos un poco más y a ver los conciertos y los museos, traigo a varios alumnos para que estemos aquí viviendo de cerca esta experiencia", dice Rufo, bailarín, docente y gestor cultural poblano, afincado en Salamanca.

El bailarín disfrutó junto a sus alumnos algunos conciertos de cumbia que sucedieron en las plazas públicas, así como la presentación al aire libre de la agrupación surcoreana KARD.

Aunque celebra que la capital de Guanajuato se llene de fiesta, Rufo prioriza sobre las posibilidades culturales que este encuentro ofrece.

"(Quienes vienen solo a la fiesta) se están perdiendo de mucho, la fiesta es una celebración de toda la unión de las identidades que conviven aquí, pero hay muchas actividades, si solo vienen a eso se están perdiendo de un porcentaje enorme", cuenta.

Por su parte, también existen aquellos que llegan a Guanajuato sin saber que está sucediendo un festival tan grande, así le sucedió a la pareja de arquitectos Ana y Esteban, quienes confiesan adoran viajar, manteniendo siempre un equilibrio entre lo cultural y el ocio.

"Vinimos a Guanajuato y nos tocó el Cervantino de pura buena suerte y ahorita, estamos aprovechando todos los eventos, (el ambiente) está súper padre no me lo esperaba, está mucho mejor de lo que me esperaba", dice Ana.

MÁS SEGURIDAD

Según el secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, Samuel Ugalde García, este año se espera que regrese la afluencia normal que el festival alcanzaba antes de la pandemia, es decir, que a lo largo del evento se espera la visita de entre 500.000 y 600.000 personas.

Para lograr que el evento se lleve a cabo en paz y sin contratiempos, el secretario detalló a EFE que se cuenta con 1.500 elementos de seguridad y está conformado por seguridad, urgencias, servicios de emergencia y atención médica hasta el 30 de octubre.

No obstante, también se ha prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública para evitar disgustos.

"Estaremos realizando operativos en diferentes puntos del municipio para no permitir el consumo de las bebidas embriagantes, a quienes lo hagan se les invitará a retirarla sin llegar a un proceso de detención, pero en caso de ser necesario estaremos aplicando el uso del reglamento o si es necesario fuerza pública", explicó Ugalde.

El Festival Internacional Cervantino todavía le restan 17 días de diversión con la presencia de artistas con localidades agotadas como Joan Manuel Serrat, Café Tacvba, Caifanes, con gran capacidad de convocatoria.