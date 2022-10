Coudet: "Nunca quisiera vender a Brais"

Vigo (España), 15 oct. En su primera comparecencia ante los periodistas tras regresar de su país, a donde se había desplazado por un motivo personal, el argentino Eduardo “Chacho” Coudet reconoció que él no hubiese vendido a Brais Méndez a la Real Sociedad en caso de que los dirigentes del Celta le hubiesen dejado tomar la decisión.

“Es un jugador que nunca quisiera que saliera. Es de mi gusto, tiene un potencial terrible y va a seguir yendo a más. Después hay que hablar de temas económicos y eso no soy el indicado ni es mi deber”, comentó en rueda de prensa.

Coudet admitió que el Celta “extraña” al internacional español en este arranque de curso, al que le desea “lo mejor” en el club donostiarra, que pagó este verano 14 millones de euros por su traspaso.

“Le tocó ir a un gran equipo, con un gran entrenador y seguramente va a seguir sosteniendo su crecimiento. Aunque no lo desees, se te van jugadores importantes y hay que renovarse”, afirmó.

En este sentido, puntualizó que es normal que estén acusando su baja, ya que es, a su juicio, un futbolista “diferencial” que “cualquier” otro club de LaLiga también acusaría.

“Lo extrañamos como jugador, pero tenemos que seguir trabajando con la gente que está. Me pone contento el progreso que está teniendo, no estoy tan contento con Imanol porque me lo robó”, ironizó el argentino, quien recordó que los equipos “con mayor presupuesto tienen la posibilidad de buscar jugadores “en su mejor momento”. EFE

