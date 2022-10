Bagnaia afirma que su objetivo "era la primera fila"

Phillip Island (Australia), 15 oct. El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), tercero en la clasificación oficial para el Gran Premio de Australia de MotoGP ha afirmado que "el objetivo era la primera fila".

"Es verdad que desde la primera salida de la segunda clasificación, pero especialmente en la segunda, tenía muchos pilotos siguiéndome y tenía intención de frenar un poco a ver si tiraban ellos, pero al ver que no lo hacían, tuve que hacerlo yo porque sabía que no tenía el tiempo para estar delante y no tener una referencia en este circuito te puede quitar una décima, que es lo que nos ha faltado para lograr la 'pole'", asegura el piloto de Ducati.

"Creo que en este circuito hay que ser muy inteligente, porque el neumático trasero no está tan caliente y hay que gestionar bien el consumo, por eso hay que ser constante en las primeras vueltas, aunque muchos pilotos por detrás tratarán de apretar y al final tendrán mucha caída de neumático", señaló convencido Bagnaia.

"Por eso tenemos que ser inteligentes y pensar en el final de la carrera pues los rivales son Marc -Márquez-, Jorge -Martín-, Fabio -Quartararo-… creo que Aleix -Espargaró- en este momento no es tan competitivo como ellos, Bezzecchi sí está fuerte, pero es un debutante y creo que la experiencia puede marcar la diferencia en el consumo de neumáticos", aseguró el piloto italiano.

"Todavía no he decidido la elección porque he probado el medio y el duro, y quizás el que pruebe mañana en el warm up tampoco sea el de carrera", comentó "Pecco" Bagnaia. EFE

