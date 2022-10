Aleix Espargaró dice que ganará "el que mejor conserve el neumático trasero"

Phillip Island (Australia), 15 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), cuarto en la clasificación para el Gran Premio de Australia de MotoGP ha asegurado que ganará la carrera "el que mejor conserve el neumático trasero".

"Las primeras quince o dieciocho vueltas seguro que será una carrera en grupo pues vamos todos muy parecido, incluso Martín o Bezzecchi y Marc -Márquez- tienen muy buen ritmo, Johann y las Suzuki también tienen buen ritmo, pero en las últimas vueltas el nivel de deslizamiento es muy alto, los neumáticos van a caer y más que la velocidad aquí el que va a ganar va a ser el que mantenga mejor el neumático trasero". afirmó sin dudar el piloto de Aprilia.

"Yo con el blando voy muy rápido, claro, como todos, pero no llega a final de carrera; con el medio también voy muy rápido y para mí llegará bien a la vuelta 18 o 20, pero con el duro me ha sorprendido porque he sido capaz de hacer 29.4 y le he dado 16 vueltas y no me ha caído prácticamente nada, así que creo que correré con el duro y si soy capaz de estar con ellos en las diez primeras vueltas, al final de carrera tengo que tener algo de ventaja", comentó convencido Aleix Espargaró.

El piloto de Aprilia tuvo en esta ocasión la complicidad de su compañero de equipo, Maverick Viñales y recordó que "desde el principio del cuarto libre hemos ido juntos y también en la clasificación me ha dicho que tiraría, pero ha sido una pena que no se haya encontrado bien porque si Maverick llega a hacer una vuelta buena no tengo ninguna duda de que podría haber hecho yo la 'pole' porque le he dejado un poco de espacio y me lo he encontrado en la última curva y he tenido que cortar y la moto se me ha movido mucho".

"He perdido una décima o dos porque venía en el T3 una décima por debajo del tiempo de Martín, pero se lo tengo que agradecer mucho pues se está prestando a tirar sin ningún problema y ha sido una pena que él no se haya encontrado bien para hacer una buena vuelta", lamentó Espargaró, quien recalcó que "si Maverick llega a hacer una buena vuelta hubiera hecho 27.5 y quizás con ese tiempo no hubiera llegado, pero al encontrármelo en la última curva sí que he perdido un poco".

"Aquí en Australia ayuda pero la verdad es que yo a rueda no voy muy bien, me cuesta un poco. No sé muy bien el por qué y, de hecho, le he dejado mucho espacio para no ir enganchado, y he tenido suerte, pero sino le hubiera cogido por que a él no le han salido los tiempos que, por ejemplo, ha hecho en el FP4".

Los tres primeros en la clasificación del campeonato, Fabio Quartararo, "Pecco" Bagnaia y él, acabaron los entrenamientos en veinte milésimas de segundo, un dato al que no dio demasiada importancia Aleix Espargaró.

"Por ritmo estamos muy parecidos, pues yo no veo ni a Pecco ni a Fabio con mejor ritmo que los demás pilotos de la categoría o que yo, estamos muy parejos, con tres motos distintas y en un circuito bastante peculiar, así que esto es bueno mañana y yo tengo menos que perder que ellos pues yo el título prácticamente, no es que lo tenga perdido, pero está lejos, así que puedo atacar y arriesgar más, mientras que ellos tienen algo más que perder porque tienen veinte puntos de ventaja, así que veremos quien lo gestiona mejor mañana".