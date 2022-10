Zelenski pide en el Consejo de Europa juzgar a todos los "asesinos y carniceros"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el jueves ante los parlamentarios del Consejo de Europa que se procese a todos los "asesinos y carniceros" y reiteró su solicitud de crear un tribunal internacional contra los responsables de Rusia.

Estrasburgo, Francia, 13 Oct 2022 (AFP) - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el jueves ante los parlamentarios del Consejo de Europa que se procese a todos los "asesinos y carniceros" y reiteró su solicitud de crear un tribunal internacional contra los responsables de Rusia."Hace falta que Rusia sea reconocida como Estado agresor, y que todos los asesinos y carniceros sean llevados ante la justicia por los crímenes perpetrados durante esta guerra", dijo Zelenski durante una intervención por videoconferencia durante una sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)."Hay que crear los mecanismos jurídicos indispensables para hacerlo (...) Vosotros tenéis un papel particular para crear un tribunal especial para llevar a Rusia ante la justicia y aplicar los principios de derecho internacional", dijo el dirigente ucraniano.El Consejo de Europa está compuesto por 46 estados europeos y se dedica a fomentar la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho dentro del continente. En marzo, después del inicio de la guerra, la organización excluyó a Rusia de su seno.A mediados de septiembre, ante las Naciones Unidas, Zelenski formuló una demanda similar de crear una jurisdicción para juzgar "el crimen de la agresión" de Rusia contra Ucrania."Hacen falta garantías para asegurar una paz a largo plazo. Hemos visto cómo Rusia rechaza cualquier diálogo, como quiere hablar el idioma del terror. Esto debe ser reconocido a todos los niveles, jurídico, político...", añadió Zelenski, que reprochó al Consejo de Europa haber mantenido en su seno a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014.El "pretexto" del diálogo con Rusia no debe "enmascarar ciertos aspectos de esta guerra" y servir de "camuflaje" a la verdad", insistió."El Consejo de Europa será líder para pedir cuentas y desagraviar por las grandes pérdidas sufridas durante esta guerra. Os pido respaldar, como europeos, este proyecto", pidió Zelenski, que también reclamó "el aislamiento de Rusia en el plano diplomático".Asimismo, Zelenski pidió más medios militares antiaéreos para proteger "el cielo ucraniano"."Tenemos nuestro propio dispositivo, pero eso no basta, tenemos un país muy extenso, con muchos equipos que proteger", subrayó."Esperamos más [ayuda] de Francia e Italia en el ámbito de la defensa aérea", insistió. "Solo tenemos el 10% de lo que necesitamos", concluyó.dsa-apz/bdx/dbh/an