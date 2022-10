Putin dice no se arrepiente de invasión a Ucrania tras reveses

(Bloomberg) -- El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que no se arrepiente de su enrevesada invasión a Ucrania y dejó abierta la posibilidad de un nuevo bombardeo masivo a ciudades allí.

“No”, fue su respuesta abrupta cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de la guerra. “Lo que está pasando ahora no es muy agradable, por decirlo suavemente. Pero nos habríamos enfrentado a lo mismo más adelante y en peores términos para nosotros”, dijo el viernes a periodistas en la capital kazaja, Astana. “Estamos actuando de manera correcta y oportuna”.

Pero Putin trató de tranquilizar a los rusos alarmados por su orden del mes pasado de convocar a 300.000 reservistas para la lucha, diciendo que el proceso concluirá en un par de semanas y no se extenderá.

Después de desatar el mayor aluvión de ataques con misiles en ciudades ucranianas esta semana desde los primeros días de la guerra, el líder ruso dijo que no se necesitan más ataques masivos “por ahora”. No mencionó la serie de reveses en el campo de batalla que su Ejército ha enfrentado a manos de las tropas ucranianas en las últimas semanas.

Las acciones europeas subieron por sus comentarios y el euro avanzó frente al dólar.

Putin se mostró tranquilo sobre las perspectivas de conversaciones sobre la resolución del conflicto, ahora en su octavo mes.

Cuando se le preguntó sobre una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del Grupo de los 20 del próximo mes, Putin dijo: “Deberíamos preguntarle si está listo para sostener tales conversaciones conmigo o no. No veo la necesidad, para ser honesto”. Agregó que aún no se ha decidido su participación en la cumbre que se realizará en Indonesia.

Putin también indicó que no está dispuesto para aceptar las ofertas de mediación de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, alegando que Kiev no está lista para las conversaciones de paz.

