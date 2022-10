Putin afirma que Rusia no se ha propuesto destruir Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el viernes que no su gobierno no se ha "propuesto destruir Ucrania". Y agregó que habrá que "pensar dos veces" lo importante que es para su país asegurar la comunicación por tierra, tras la destrucción parcial del puente.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que no prevé "en lo inmediato" nuevos ataques "masivos" en Ucrania, tras los lanzados a inicios de semana en represalia de la destrucción parcial del puente de Crimea, de la que acusa a Kiev."En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos. Actualmente hay otros objetivos. Por el momento. Ya veremos después", declaró el mandatario ruso en una conferencia de prensa tras una cumbre regional en Kazajistán, asegurando que su objetivo no es "destruir Ucrania".