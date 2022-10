Musk amenaza con dejar de financiar servicio Starlink en Ucrania

(Bloomberg) -- Elon Musk amenazó con cortar la ayuda financiera a los terminales Starlink en Ucrania, que proporcionan un apoyo crucial de banda ancha en la guerra contra Rusia, presionando a otras entidades para que intervengan y compensen el déficit.

Musk advirtió que su compañía SpaceX no puede ayudar a cargar con el costo de internet de banda ancha de alta velocidad para Ucrania indefinidamente, después de la irritación causada por sus comentarios públicos en que sugería que el Gobierno de Kiev cediera territorio a cambio de la paz con Rusia.

SpaceX “no está pidiendo recuperar gastos pasados” de los servicios Starlink en Ucrania, dijo Musk en Twitter el viernes, pero tampoco puede mantener el apoyo financiero ni enviar miles de terminales más a Ucrania.

Los terminales Starlink desplegadas en Ucrania están usando datos hasta 100 veces más que los de los hogares típicos, agregó Musk. Hace una semana tuiteó que Starlink en Ucrania le había costado a SpaceX US$80 millones, lo que probablemente superaría los US$100 millones para fin de año.

El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, dijo anteriormente que el país está recibiendo los terminales Starlink de forma gratuita, aunque añadió que podría haber un acuerdo diferente entre Musk y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y las entidades europeas que proporcionaron los Starlink a Ucrania.

Los terminales han sido cruciales para apoyar la infraestructura en Ucrania y para sus tropas en terreno que luchan contra las fuerzas rusas.

CNN informó el jueves que SpaceX advirtió al Pentágono en septiembre que podría dejar de financiar parcialmente el servicio Starlink en Ucrania a menos que el ejército estadounidense proporcione decenas de millones de dólares de apoyo por mes.

Musk es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de US$209.200 millones, según datos de Bloomberg.

No hubo comentarios inmediatos de la oficina del presidente de Ucrania ni del Ministerio de Digitalización.

Ucrania cuenta con 20.000 terminales Starlink, proporcionados por USAID, Polonia, la Unión Europea y empresas privadas, según un informe del 5 de octubre de la agencia estatal de noticias Ukrinform que citaba datos del Ministerio de Digitalización.

Polonia compró 11.700 terminales Starlink para Ucrania, 5.000 de los cuales fueron adquiridos por la refinería estatal PKN Orlen SA, según Janusz Cieszynski, funcionario gubernamental a cargo de la ciberseguridad.

“Nosotros cubrimos el costo del pago del servicio regular de cada uno de los terminales comprados”, dijo por teléfono. “SpaceX prometió cubrir el costo del servicio de los terminales compradas por Orlen, pero el Gobierno de Polonia está cubriendo el costo total del servicio, que asciende a unos US$50 mensuales por cada terminal”.

Musk provocó indignación entre los ucranianos, incluido el presidente Volodímir Zelenski, con su reciente sugerencia de que Ucrania debería buscar una solución negociada a la invasión de Rusia y ceder definitivamente Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014. Musk también publicó una encuesta en Twitter en la que pedía a los ciudadanos de las partes ocupadas recientemente anexadas del este de Ucrania y de Crimea que decidieran si querían vivir en Rusia o en Ucrania, días después de que Ucrania, Europa y EE.UU. denunciaran las medidas de anexión del presidente Vladímir Putin.

En ese momento, el principal diplomático de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, no se anduvo con rodeos y respondió con un improperio a la sugerencia de Musk .

El viernes, Musk respondió a un tuit en el que criticaba la decisión de recortar el gasto, y hacía referencia a las blasfemias de Melnyk, diciendo que “solo siguen su recomendación”.

Ian Bremmer, director de la consultora de riesgo político Eurasia Group, escribió en una nota a sus clientes esta semana que Musk le contó que había hablado recientemente con Putin. Bremmer dijo que la conversación se produjo antes de que Musk publicara sus tuits instando a Ucrania a encontrar una solución negociada a la guerra. Tanto Musk como el Kremlin negaron posteriormente que hubiera hablado con Putin este año.

