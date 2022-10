Mipcom se prepara para una nueva edición llena de estrellas

María D. Valderrama

París, 14 oct. Desde la modelo Cara Delevingne al Backstreet Boy AJ McLean, la mayor feria audiovisual del mundo, Mipcom, arranca este sábado en Cannes con su edición infantil, a la que seguirá el lunes el encuentro con los grandes productores y compradores de las televisiones y plataformas mundiales.

No serán los únicos talentos que desfilarán por esta edición, en la que se esperan 10.000 participantes de 96 países y que la directora del encuentro, Lucy Smith, define como la "más atrevida" hasta la fecha.

"Volvemos a niveles prepandémicos con los principales estudios, plataformas y compañías de la industria global que utilizan este escenario internacional para promover sus contenidos y el talento de sus pantallas", destaca Smith.

Los principales productores e intérpretes de las nuevas series que van pisando fuerte de cara a los próximos meses estarán en Cannes para convencer a los compradores.

Una de esas celebridades será el cantante AJ McLean, miembro del grupo Backstreet Boys, que dará a conocer el domingo el programa de telerrealidad que presentará "The Fashion Hero: A new kind of beautiful".

También la actriz y modelo Cara Delevingne, que ha producido y presentado "Planet Sex", una exploración por la sexualidad y el género de sus entrevistados.

Algunos de los grandes proyectos que se revelarán en este Mipcom a nivel internacional son "The English", con Emily Blunt en cabeza; o "Elpis", protagonizado por la estrella de la película "Drive My car" Toko Miura.

RED DE COPRODUCCIÓN

Además de esos y otros grandes nombres, el Mipcom intenta desarrollar nuevos espacios para facilitar las coproducciones dentro de la industria y no únicamente la compra-venta. Una demanda de los propios participantes que en los últimos años han tenido más facilidades para desarrollar vínculos en mercados más pequeños.

Por eso, en esta edición habrá múltiples espacios pensados para el encuentro entre creadores, productores y responsables de desarrollo, así como un espacio de conferencias y de citas pensado para el "networking".

Tras las presentaciones de proyectos infantiles este fin de semana y la alfombra roja del domingo, el lunes comenzarán las conferencias y proyecciones en las salas del Palacio de Festivales de Cannes, en el famoso bulevar de La Croissette.

España será el quinto país con mayor presencia por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

Los contenidos de habla hispana serán protagonistas el lunes cuando está programada a primera hora Rapa, la serie de Movistar+ y Beta Film que se revelará a nivel internacional en Cannes tras su estreno en España, así como la serie "Zorro", que será distribuida en Estados Unidos, Latinoamérica y España en Prime Video.

Aunque la serie se encuentra aún en un momento prematuro de la producción, sus principales creadores y protagonistas acudirán a Cannes para hablar del proyecto, entre ellos el productor Sergio Pizzolante, el director Javier Quintas, y las actrices mexicanas Renata Notni y Dalia Xiuhcoatl.

También el lunes habrá un encuentro dedicado al "boom" de los contenidos en español, y se presentará la miniserie histórica "Sin límites, sobre la expedición de Magallanes y Elcano, protagonizada por el brasileño Rodrigo Santoro y Álvaro Morte.

El martes el equipo de "The Head", de The Mediapro Studio, protagonizará un panel para hablar de la segunda temporada de esta serie, dirigida por Jorge Dorado y co-creada por Ran Tellem (Homeland). La primera temporada se vendió a más de 90 países.

A las cuatro jornadas de intensas conferencias y encuentros les seguirá el miércoles la entrega de premios Diversify TV, que distinguen la diversidad en contenidos de ficción o realidad de televisión.

La serie argentina "Che Peruano" ha sido nominada en la categoría de representación étnica, y la española "Reinas al rescate" es finalista también en la categoría de representación LGTBQ en no ficción. Ambas compiten con una veintena de producciones internacionales, cuyos ganadores se darán a conocer el miércoles. EFE

mdv/ac/jgb