Marc Márquez reconoce que sacrifica el resultado para hacer pruebas

Phillip Island (Australia), 14 oct. El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha reconocido que sacrifica "un poco" el resultado en Australia para poder hacer pruebas de todos los nuevos elementos, sobre todo aerodinámicos, que ha puesto a su disposición Honda para el Gran Premio de Australia.

"Por supuesto que lo voy a sacrificar un poco. Esta tarde, cuando he salido con el neumático duro delantero, ha sido porque por la mañana he empezado directamente con el medio delantero, porque sabía que ese era el neumático para probar las novedades aerodinámicas", explica Márquez.

"Está claro que todo afecta un poco, pero ahora estamos en el momento y en un punto en el que no estamos buscando el mejor resultado, intentaré hacer mi ciento por ciento, pero tenemos que entender las cosas pensando en el futuro ya que he apretado mucho a Honda para que hiciese cosas que probar, así que cuando lo he recibido he necesitado probarlo", reconoce el piloto de la compañía energética.

No obstante, Marc Márquez se identificó con la misma línea que en su momento hizo que al australiano Casey Stoner abandonase la competición. "La moto con la que he salido yo hoy, con las alas, es más fea que la otra, pero luego es efectiva y si es efectiva pues va bien, pero sí que es cierto que la dirección en la que se está yendo y al menos será en esa dirección en la que se irá durante los próximos años, porque así la firmaron Dorna y los fabricantes, no me gusta a mi tampoco, porque cada vez dependes más de la moto que del piloto".

"Esto es como es, cuantos más accesorios le pones a una moto, la aerodinámica, la electrónica, vas sumando y cada vez dependes más de la moto y es más difícil ocultar los defectos moto/piloto y piloto/moto, pero es la dirección y tienes que adaptarte porque si no te adaptas al medio mueres", lamentó Marc Márquez.

Y al referirse a las innovaciones explicó: "He probado un carenado nuevo. Ya habíamos probado un poco este tipo de concepto en Misano y había notado algunos puntos positivos, pero en ese momento decidimos no homologarlo porque así Honda tenía la oportunidad de seguir trabajando y poder tener otra evolución, y eso es lo que he recibido hoy, esa evolución, y en la parte delantera y en la de abajo, más en la parte de atrás".

"También es verdad que este es un circuito especial para probar este tipo de cosas, pero uno de los problemas que tengo este año es esa sensación de que la parte delantera es pesada y que cuesta girar, y estamos tratando de solucionarlo con el chasis, con la aerodinámica, con todas las cosas, pero una de las cosas importantes es la aerodinámica", continuó el piloto de Repsol.

"Es muy difícil hacer este tipo de cosas en un fin de semana de carreras, porque no puedo trabajar en otra parte de la moto, por eso he dejado la puesta a punto de Tailandia y he tirado, pero he sentido cosas positivas, que es lo más importante", agregó Marc Márquez.

"Hoy me he sentido bien desde el principio, noto un salto en mi condición física con respecto a Tailandia y cuando ves que soy activo desde el FP1 y FP2, desde la primera tanda, significa que me siento bien. Si no voy esperando, esperando y al final aprieto en una vuelta, pero me siento bien y esto es importante. Si mañana me levanto y me siento bien volveré a darlo todo otra vez, y espero mantener el mismo nivel del sábado, pero existe la posibilidad de que sufra un bajón, aunque esta es la mejor manera de seguir mejorando y la estrategia que voy a seguir hasta el final de la temporada", afirmó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.