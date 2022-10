Javier Aguirre: "Esperemos que el Sevilla no despierte mañana"

Palma, 14 oct. El entrenador mexicano del Mallorca Javier Aguirre espera que el Sevilla, en puestos de descenso, "no despierte mañana" en la visita a Son Moix y su equipo pueda sumar los tres puntos a pesar de la baja de su máximo realizador, Vedat Muriqi, autor de 4 goles esta temporada.

"El mister del Sevilla (el argentino Jorge Sampaoli) ha realizado rotaciones utilizando a 19 jugadores ante rivales de mucha tralla (Athletic Club de Bilbao en LaLiga y Borussia de Dortmund en la Liga de Campeones)", dijo el técnico.

"No hay relación con los grandes jugadores que tiene con los puntos que lleva en el campeonato (6 en ocho partidos). Espero que mañana no despierte y a partir del lunes vuelva a ser el Sevilla de siempre; no obstante estamos preparados para cualquier escenario", señaló Aguirre.

Con respecto a la sensible ausencia de Muriqi, expulsado en Elche y que también se perderá el próximo partido ante la Real Sociedad, el "Vasco" dijo que buscará "soluciones, sin lugar a dudas".

"Muriqi cometió un error y el reglamento dice que su acción son dos partidos. Respondió a una provocación y mordió el anzuelo con una carantoña. Poco antes le habían derribado y pudo ser penalti", indicó.

A la pregunta de si la baja del delantero balcánico iba a condicionar su pizarra ante el Sevilla, respondió: "Hemos jugado de varias maneras y el equipo siempre se ha sentido cómodo. Ángel (Rodríguez) o Abdón (Prats) le sustituirán", adelantó.

Aguirre anunció que este viernes había hablado con sus jugadores sobre lo que le espera al equipo en las próximas seis jornadas ante Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid antes del parón por el Mundial de Catar.

"Les dije que estamos en un momento clave de la temporada; veremos de qué somos capaces y a ver si podemos estar a la altura. El trabajo mental lo hacemos todos los días y veo a los jugadores enchufados y con ganas de participar".

El técnico mallorquinista informó, finalmente, que el delantero zimbabuense Tino Kadewere ha vuelto a ejercitarse en pleno proceso de recuperación de una lesión, y que también mejoran de sus respectivas dolencias el lateral Jaume Costa, que podría volver ante el Valencia, el portero eslovaco Dominik Greif y el extremo mallorquín Javi Llabrés. EFE

