FMI desaconseja política cambiaria ad hoc para Argentina

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional recomienda a Argentina no adoptar medidas monetarias no convencionales, como la creación de varios tipos de cambio en un momento en que se espera que la inflación alcance el 100% a fin de año.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, desaconsejó a las autoridades argentinas “diferentes medidas cambiarias o precios o cosas por el estilo”.

“Seguimos creyendo que este es el camino a seguir: no tener medidas ad hoc y separadas”, dijo Goldfajn a Bloomberg News en una entrevista en el marco de las reuniones anuales del FMI en Washington. “Si las tiene, debería implementarlas de forma temporal y retirarlas a futuro”.

Sus comentarios llegan días después de que Argentina avanzara con nuevos impuestos aplicados al tipo de cambio oficial para el turismo en el extranjero y algunos recitales de música, los que se suman a una larga lista de tipos de cambio informales.

Si bien las autoridades argentinas no creen que las nuevas medidas violen el programa, Goldfajn es el segundo funcionario del FMI en desaconsejar la estrategia cambiaria del Gobierno después de que la directora gerente, Kristalina Georgieva, lo hiciera la semana pasada.

La semana pasada, el directorio del FMI aprobó una exención para el programa de Argentina por sus “múltiples prácticas monetarias”, luego de que el Gobierno inventara en septiembre un nuevo tipo de cambio exclusivo para los exportadores de soja. La exención fue aprobada porque el tipo de cambio era temporal.

Goldfajn también admitió que la perspectiva de inflación de Argentina ha empeorado desde que comenzó el programa de US$44.000 millones en marzo. Economistas encuestados por el banco central en septiembre estiman que la inflación alcanzará el 100% a fines de este año.

El hecho de que las expectativas inflacionarias hayan “alcanzado el 100% es un tema que no se previó al principio”, dijo Goldfajn. En cuando al programa, “creemos que, si se implementa bien, nos gustaría que la inflación comenzara a bajar”.

Nota Original:IMF Urges Argentina Against Ad-Hoc FX Policy With 100% Inflation

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.