Madrid, 14 oct. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este viernes que España no descarta formar parte del escudo antimisiles europeo, por lo que "estudiará" la iniciativa "cuando tenga consistencia".

"Si entendemos que es bueno para Europa, cuando esté mucho más adelantado, no nos negaremos", dijo la ministra en unas declaraciones radiofónicas.

"España no descarta nada", respondió en la cadena Cope tras ser preguntada por la carta de intenciones firmada el jueves por los ministros de Defensa de catorce países europeos de la OTAN, además de Finlandia, para el desarrollo de una "Iniciativa de Escudo del Cielo Europeo", un proyecto encabezado por Alemania.

Robles precisó que lo firmado recoge la voluntad de una serie de países, fundamentalmente los bálticos, por su proximidad a Rusia, de estudiar la posibilidad de crear ese escudo antimisiles "en dos, tres o cuatro años".

Francia, Italia y España "no estamos", argumentó la ministra, porque "entendemos que, con la protección de OTAN (que ya cuenta con un escudo antimisiles de largo alcance) es suficiente".

No obstante, reconoció que "esto evoluciona constantemente, todo es absolutamente cambiante y con un personaje como Putin (presidente de Rusia) todo es posible".

Aunque la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia "sobrevuela" porque Putin no ha conseguido sus objetivos al invadir Ucrania, Robles pidió prudencia y no generar alarma innecesaria, pues no se tienen datos de los servicios de información de que se vaya a concretar.

Advirtió, no obstante, de que los países occidentales no van a aceptar amenazas.

También alertó de que en cualquier momento puede extenderse la guerra por Europa y subrayó que hay que decir "sin ningún tipo de complejo" que hay que invertir en defensa.

Respecto a la carta enviada por Marruecos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que dice que su país "no cuenta con fronteras terrestres con España", Robles respondió que ese país sabe "cuál es la realidad": las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla "son españolas y lo van a seguir siendo". EFE

td/lml/jl/pi