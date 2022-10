Dos hombres que amenazaron por TikTok con matar inmigrantes enfrentan juicio

Washington, 14 oct. Dos estadounidenses que amenazaron a través TikTok con matar inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México "para recuperar este país" y además realizar ataques en Washington enfrentan cargos criminales, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Bryan Perry, de 37 años, y Jonathan O'Dell, de 32, tuvieron este jueves su primera audiencia en una corte del estado de Missouri, donde son acusados de varios cargos relacionados con conspiración para matar y posesión ilegal de armas, según los documentos de la corte.

"Yo sé que ya soy, prácticamente, un terrorista (...). Sé, de hecho, que soy un patriota", indicó uno de ellos, según el FBI.

La agencia detalló que gracias a un informante anónimo y un agente encubierto lograron identificar a los usuarios de TikTok que amenazaron con ataques violentos contra inmigrantes y el Gobierno de Estado Unidos.

"Probablemente yo sea, en este momento, el único listo para ir a la guerra contra este Gobierno", afirmó el usuario de una de las cuentas, que el FBI identificó como Perry.

En otros videos de TikTok aparece O'Dell expresando su deseo de "asegurar la frontera sur" y Perry indicando que su "pequeño grupo sale tan pronto como sea posible" con la intención de disparar a "matar".

Perry anunció por TikTok sus planes de viaje a Texas el 8 de octubre y añadió que el grupo planificaba llevar "equipo completo" lo cual, según los cargos, es una referencia a "chalecos que permiten llevar blindaje, munición adicional y radios".

"No vamos allá a protestar", añadió Perry en un video, según los documentos. "No vamos para ser solo una presencia. No. Vamos allá a recuperar este país".

O'Dell ofreció al agente encubierto un canje de armas de fuego por radios y aparatos de visión nocturna.

Perry fue acusado de transmitir una amenaza a través de límites estatales para atacar a otra persona, y de atacar a un agente del FBI con un arma mortal.

O'Dell está acusado de la transmisión de amenaza a través de límites estatales y la posesión ilegal de un arma de fuego. EFE

