Cuatro brasileñas, "al rescate" de las militares

Rafael Peña

Ceuta (España), 14 oct. Cuatro futbolistas brasileñas han desembarcado por primera vez en España con una misión: aportar su grano de arena para intentar que un equipo de jugadoras militares pueda salvar la categoría en su primera aventura en la Segunda División femenina del fútbol sala español.

La situación se produce en el equipo de la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU), que acaba de ascender esta temporada a la segunda categoría del fútbol sala femenino nacional, después de la renuncia a participar de uno de los equipos antes del inicio de la competición.

La RFEF informó al COMGECEU de su ascenso en el mes de agosto y ello ha provocado que el equipo de Ceuta (norte de África) haya tenido que confeccionar, en poco más de un mes, un plantel de jugadoras para competir en categoría nacional.

El arranque ha sido negativo con tres derrotas ante el Atlético Torcal de Málaga (15-0), el Torreblanca de Melilla (0-6) y La Algaida de Murcia (5-1), donde ha acusado la falta de futbolistas para competir y que haya tenido que recurrir al mercado brasileño para intentar arreglar la situación.

UN CABO DE REGULARES, EL ENTRENADOR

El entrenador del equipo ceutí, el cabo de la Unidad de Regulares número 54 José Quintana Lázaro ha reconocido a EFE que las circunstancias han aconsejado hacer esta apuesta con la intención de que el conjunto tenga una mayor competitividad.

"Por la falta del mercado nacional y por lo tarde que nos concedieron la plaza no hemos podido fichar más jugadoras de la península o de Ceuta, por lo que hemos recurrido a Brasil, que es un mercado con muchas categorías, algo que me ha impresionado, y muy buenas jugadoras", ha manifestado el técnico.

Espera que las brasileñas aporten "experiencia, calidad, goles y saber estar en la pista", y ha destacado que no cree complicada su adaptación a la ciudad.

"Lo único que es totalmente diferente a Brasil es la comida, pero por lo demás creo que se acoplarán y son jugadoras que hacen grupo, lo cual es importante", ha añadido.

José Quintana, que ya tuvo una experiencia en esta misma categoría al entrenar al CD Camoens en la temporada 2019-2020 logrando la permanencia, ha entendido que "no será fácil el objetivo", pero afirma que van "a pelear por ello hasta el último aliento".

SUEÑO

La portera María Dalva de Araújo Siqueira "María", natural de Macaiba (Río Grande do Norte) y de 21 años; la cierre Giselle Tais da Silva Oliveira "Giselle", de 21 años y nacida en Sao Bento do Trairi (Río Grande do Norte); la ala-pívot Gabriela Alexsandra Aparecida Rodrigues "Martinha", de 21 años y natural de Taubaté (Sao Paulo); y la pivot Morgana Ravadelli "Morgana", de 27 años y nacida en Caxias do Sul, han coincidido en reconocer a EFE que estar en Ceuta es un sueño cumplido.

Martinha, máxima goleadora paulista sub-17 en la temporada 17-18, tiene claro que "va a ser una muy buena experiencia conocer cosas nuevas, el sueño de todo atleta es jugar en el extranjero". "Estoy muy feliz por esta oportunidad que hay que aprovechar", dijo.

"Espero transmitir todos mis conocimientos de fútbol-sala a mis compañeras y ayudar en lo que haga falta, daré todo lo mejor de mí en todo porque cumplo un sueño de infancia de jugar en el extranjero", aseveró.

Giselle, ex de Sao José, URU o Expansivo, señala que "es muy gratificante poder tener esta oportunidad de venir a España y conocer el fútbol sala europeo". "Siempre quise jugar fuera de Brasil para conocer otros países, culturas y jugar diferentes campeonatos", confesó.

La joven quiere "aportar, ayudar y siempre dar lo mejor en cada entrenamiento y cada partido". "Sé que podemos hacer una buena temporada, el equipo es joven pero con muchas ganas y podemos sumar, siempre fue mi objetivo jugar en otro país y elijo lo mejor para mí y mi familia", indicó.

María, natural de una región del nordeste de Brasil, ha comentado que "es un sentimiento único, gratificante" y que está "muy feliz por estar viviendo esto, ya que era un sueño que llega cuando menos lo esperaba".

La cancerbero espera aportar "humildad, disciplina, respeto y trabajo duro, dentro y fuera de la cancha, así como ayudar al club para jugar en equipo y aportar lo más posible".

"Me fui de Brasil para probar algo nuevo, nuevas experiencias y siempre era un sueño jugar en el extranjero, por lo que agradezco a todas las personas que me motivaron para estar aquí", comentó.

Morgana, nacida en un municipio del sur del país, habla poco pero lo tiene claro: "Jugar en España es un sueño, espero aportar experiencia y valores y espero aprovechar esta oportunidad", ha apuntado a EFE.

AÑORANZA

Al ser la primera vez que salen de su país, todas tienen claro lo que echarán de menos.

"A mis padres y la cultura, aunque poco a poco me iré adaptando", ha comentado a EFE Giselle, que llega procedente del Guerreiras Pinda y que fue declarada mejor cierre sub-20 en el año 2019.

La portera María, ex del URU, es la más tiene más 'saudade': "Extraño todo, la rutina, la gente, la familia, mi pareja, la cultura y el idioma, pero cuando tienes un sueño tienes que renunciar a algunas cosas. Dios nunca dijo que el viaje sería fácil pero dijo que la llegada valdría la pena".

Del mismo modo, Morgana -procedente del Arapongas- alude a que añora "la comida y la familia", mientras que Martinha extraña "todo, porque hay muchas cosas que son diferentes, sobre todo la comida y la cultura".

De momento, en un grupo de catorce equipos de Andalucía, Murcia, Ceuta, Alicante y Melilla y donde descienden cuatro, las brasileñas tienen veintitrés jornadas del calendario por delante para intentar su objetivo: la permanencia. EFE

