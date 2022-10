Autoridades del BCE abogan por una política "restrictiva" pese al riesgo de recesión

Por Balazs Koranyi

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El Banco Central Europeo debe seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación e, incluso, debería elevar el costo de los préstamos a niveles que restrinjan la actividad económica pese a los crecientes riesgos de recesión, afirmaron el viernes algunas de sus autoridades.

El BCE, que comenzó a retirar su política monetaria expansiva con lentitud este año y luego aceleró el ritmo en los últimos meses, elevó las tasas en un total de 125 puntos básicos en sus dos últimas reuniones, el ritmo más rápido de endurecimiento de la política que se ha registrado.

Durante meses indicó que su objetivo era elevar las tasas hasta un nivel neutro, en el que no estimulara ni frenara el crecimiento. No obstante, algunos responsables de la política monetaria cuestionan ahora este punto de vista, argumentando que el tipo neutro, que se sitúa entre el 1,5% y el 2%, no es suficiente.

"No nos detendremos en la tasa neutra, tenemos que seguir impulsando", dijo a Reuters Peter Kazimir, jefe del banco central de Eslovaquia.

Su colega Bostjan Vasle, gobernador del banco central de Eslovenia, expresó una opinión similar, uniéndose a un coro, aún pequeño pero creciente, de responsables políticos que abogan por una incursión en el territorio "restrictivo", una vía política que ahora adoptan bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos.

"Soy de la opinión de que tendremos que superar el nivel neutro para calmar las presiones inflacionarias, que actualmente están en ciernes", dijo Vasle.

Tanto Kazimir como Vasle, presentes en Washington para una reunión anual del FMI y el Banco Mundial, abogaron por un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de depósito del BCE del 0,75% el 27 de octubre. Vasle dijo que una medida similar podría producirse también en diciembre.

Las rápidas subidas de tasas se producen en un contexto de deterioro de las perspectivas económicas, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió el viernes que el escenario negativo de la proyección de crecimiento más reciente de la entidad podría estar materializándose.

"Lo que considerábamos como nuestro escenario bajista en septiembre se está acercando al escenario de referencia", dijo de Guindos al semanario lituano Verslo žinios. "Creo que vamos a enfrentarnos a una combinación muy difícil de bajo crecimiento económico, incluida la posibilidad de una recesión técnica, y una inflación elevada".

Otro obstáculo es que los mercados financieros pueden ser demasiado optimistas sobre las perspectivas económicas, lo que aumenta el riesgo de una corrección brusca del mercado y de inestabilidad financiera, advirtió el viernes la jefa del BCE, Christine Lagarde.

"Esto hace que las valoraciones sean vulnerables a una serie de posibles sorpresas negativas, ya sea por el crecimiento, la inflación, la política monetaria o la rentabilidad de las empresas", afirmó.

Una vez que las tasas se sitúen en territorio neutral, el BCE también podría emprender un "endurecimiento cuantitativo" o una reducción de su balance de casi 9 billones de euros.

