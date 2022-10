Un espectáculo benéfico con casi 150 artistas reivindica el mestizaje en Miami

Miami, 13 jul. "América Viva", un espectáculo que ensalza el mestizaje con el afamado saxofonista cubano Paquito D'Rivera, otros músicos, cantantes, cuerpo de baile y un coro de cien niños, llegará este sábado al más importante teatro de Miami para beneficio de la infancia de América Latina.

El Adrienne Arsht Center acogerá el 15 de octubre la II Gala Benéfica Panamericana, un evento coordinado e impulsado por la América Viva Alliance (AVA), formada por organizaciones no gubernamentales.

Este año más de 25 organizaciones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos se unieron para organizar este evento cuya recaudación se dedicará a financiar proyectos para mejorar la educación infantil.

Paquito D'Rivera no es solo el narrador de este viaje a las raíces de la música y la danza de América Latina, también actúa como solista con la orquesta de "América Viva" y presenta un tema de su autoría en el espectáculo.

El musical "América Vive", dirigido por Catalina Lizarraga, tiene dos canciones nominadas al Latin Grammy: "Tierra mestiza" (2021), compuesta por el cubano-venezolano César Orozco y "Is Up To You" (2022), cantada por un coro de cien niños.

Esta canción está inspirada en una leyenda inca que habla de dos aves, el águila, que representa la razón, y el cóndor, que representa la intuición y el sentimiento, que volaban juntas hasta que un día se separaron y casi muere la segunda.

Las voces del Coro de Niños de Miami alertan que es responsabilidad de cada uno de nosotros que vuelvan a volar juntas para las nuevas generaciones y el futuro de la humanidad.

Los maestros de ceremonia de la gala serán la periodista y conductora de televisión colombiana Patricia Janiot y el actor colombiano-argentino Miguel Varoni.

Con 30 bailarines, músicos y cantantes de la New Land Dance Company, dirigida por la hispano-venezolana Daniela Tugues, y de la América Viva Band, dirigida por César Orozco, el espectáculo muestra el alma "mestiza" de la cultura latinoamericana.

La mezcla de indígenas, españoles y africanos, además de árabes, judíos y gitanos, es lo que hace tan grande y rica la cultura de América Latina, dice Tugues a EFE en un intervalo del ensayo general realizado este jueves en un estudio de Miami.

Paquito D'Rivera narró, tocó algunas piezas musicales y hasta se puso a bailar desde su puesto cuando sonó un guaguancó, un poderoso ritmo afrocubano.

Tugues, primera bailarina de su compañía, dice que celebrar la diversidad, el mestizaje como un abrazo entre todas las culturas, es lo que reivindica "América Viva".

Para Tugues, "la pureza de corazón" y no la de sangre es lo importante.

En 2021, el tema de la I Gala Benéfica Panamericana fue la alimentación, en 2022 lo es la educación y en 2023 lo será la salud, dijo a EFE Alexandra Stelling, directora de la fundación Amigos de los Niños de Venezuela, cuando en julio se anunció el espectáculo.

La Alianza Viva América espera recaudar unos 700.000 dólares, casi el doble que en 2021, con esta segunda gala, en la que Paquito D'Rivera y la empresaria y filántropa Isabel Novoa, fundadora de Nobis Foundation, serán distinguidos.