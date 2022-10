Salinas: "Quedar eliminado en Champions es una decepción para el Barcelona"

Alcobendas (Madrid), 13 oct. Julio Salinas, exjugador del Barcelona, declaró este jueves que la posibilidad de que el equipo catalán pueda quedar eliminado de la Liga de Campeones es "una decepción" y "un duro golpe más allá del tema económico".

Salinas, que vistió la camiseta del Barcelona entre 1988 y 1994, analizó la comprometida situación en la que se encuentra el equipo azulgrana, que, con cuatro puntos en cuatro jornadas de la Liga de Campeones no depende de sí mismo para superar la fase de grupos en los dos partidos que quedan.

"Es una situación difícil, una decepción y un desastre para el barcelonismo, que estaba muy ilusionado. Quedar eliminado en octubre, cuando queda un largo camino, es difícil y complicado de asimilar porque un equipo como éste es superior al Inter", dijo Salinas.

"Es un duro golpe, más allá del tema económico, porque además llevas dos años seguidos perdiendo la oportunidad en Europa", apuntó el exfutbolista del Barcelona, para el que tras la "decepción" europea el clásico queda en "un segundo plano".

"Es un partido importante pero la Liga es muy larga. El duro golpe es el de ayer y queda recuperarse. Lo de ayer va a tardar mucho en olvidarse", señaló Salinas, que acudió al club deportivo El Estudiante para participar en el 'Desafío Nacex', un torneo de pádel entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona.

Salinas no quiso entrar a analizar en profundidad ese último partido entre el Barcelona y el Inter de Milán y se mostró contrariado con las críticas recibidas por jugadores como Gerard Piqué.

"Piqué merece respeto y admiración. Nos olvidamos rápido de Sergio Busquets y de él y de lo que han hecho en trece años. Todos los futbolistas tienen un inicio y un final y en el fútbol llega un momento que quizás no estas para jugar en ciertos equipos. Claro que hay errores importantes pero las críticas son desmesuradas. Ha pasado con Leo Messi y con otros tantos que no parece que la gente se acuerde", manifestó.

"Vamos a partir de la base de que si estuviese Koundé y Araujo hubiese cambiado la defensa pero después siempre es más fácil analizar todo. Yo no entiendo cómo Frenkie De Jong no juega. Es top pero cada uno tiene una alineación. Otro dirá que por qué no juega Balde. Una vez visto el partido es fácil analizar pero ayer se pierde por errores individuales. Este equipo puede dar algo más", concluyó. EFE

